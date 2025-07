Russischer Luftangriff auf Kiew - Mindestens ein Toter

Aktualisiert am 21.07.2025 - 04:49 Uhr

Auch in der Nacht zu Montag griff Russland Kiew aus der Luft an. (Archivbild) (Quelle: Andreas Stein/dpa/dpa-bilder)

Russland greift die Ukraine mit unverminderter Härte an. In der Hauptstadt Kiew wird nun auch der Eingang einer U-Bahnstation getroffen, in der Menschen Schutz gesucht haben.