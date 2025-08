Israel fordert Druck auf Hamas - Warnungen vor Gaza-Einnahme

Berichte über Pläne für Einnahme ganz Gazas

Am Montag hatten mehrere israelische Medien übereinstimmend berichtet, Netanjahu dringe trotz Einwänden der Militärführung auf eine vollständige Einnahme des Gazastreifens. Das israelische Sicherheitskabinett müsste einen solchen Plan jedoch erst einmal billigen. Wie der TV-Sender N12 nun berichtete, soll das Gremium am Donnerstag zu Beratungen zusammenkommen.

In der Armeeführung bestehen Medienberichten zufolge große Bedenken, die Kämpfe auszuweiten und den Gazastreifen vollständig einzunehmen, auch weil dies Jahre dauern könne. In der Mitteilung des Büros von Netanjahu hieß es nun: "Die Armee ist bereit, alle Entscheidungen des Sicherheitskabinetts umzusetzen."

Oppositionsführer warnt

"Ich verstehe genau, was die Hamas will. Sie will keinen Deal", sagte Netanjahu vor wenigen Tagen nach Veröffentlichung der schockierenden Geisel-Videos durch die Terrororganisation. Er sei nun noch entschlossener, die Geiseln zu befreien und die Hamas zu eliminieren. Das Forum der Geisel-Familien kritisierte Netanjahu daraufhin. "Seit 22 Monaten wird der Öffentlichkeit die Illusion verkauft, dass militärischer Druck und intensive Kämpfe die Geiseln zurückbringen werden", hieß es laut der "Times of Israel" in einer Erklärung.