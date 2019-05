Eilmeldung

Anti-Terror-Ermittlungen nach Explosion in Lyon

24.05.2019, 19:27 Uhr | dpa

Nach einer Explosion in Lyon haben Anti-Terror-Spezialisten die Ermittlungen übernommen. Foto: dpa. (Quelle: dpa)

Lyon/Paris (dpa) - Nach der Explosion in Lyon mit mehreren Verletzten haben Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur am Freitagabend in Paris.

Die Polizei fahndet nach einem Mann. Nach Medienberichten soll der Verdächtige mit einem Fahrrad geflohen sein. Bei der Explosion in der Stadt im Südosten Frankreichs wurden am Abend der Präfektur zufolge mindestens acht Menschen verletzt. Medien berichteten von mindestens zehn Verletzten.

Über Todesopfer war dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zufolge zunächst nichts bekannt. Er sprach von einem "Angriff".