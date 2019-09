Newsblog zur Österreich-Wahl

Serbischer Präsident wirbt für Sebastian Kurz

29.09.2019, 15:12 Uhr | AFP

Nach "Ibiza-Skandal": In Österreich wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. (Quelle: dpa)

Das "Ibiza-Video" löste den Sturz der rechtskonservativen Regierung in Österreich aus. Nun wird in der Alpenrepublik vorzeitig neu gewählt.

Die ÖVP bekommt bei der Österreich-Wahl Hilfe aus dem Ausland. Der serbische Präsident Alexander Vučić wirbt in einem Video für die Kurz-Partei. Alle Informationen im Newsblog.

14.37 Uhr: Serbischer Präsident gibt Wahlempfehlung für Kurz-Partei ab

Die ÖVP wirbt seit in einigen Tagen in einem Facebook-Video mit einer Wahlempfehlung von Aleksandar Vučić für die Kurz-Partei. Im Spot sagt der serbische Präsident, dass eine Mehrheit von Sebastian Kurz sehr wichtig für die Stärkung der Beziehungen zwischen den Ländern sei. Kurz sei ein "ehrlicher, verantwortungsbewusster und ernsthafter" Politiker.



Aleksandar Vučić für Sebastian Kurz. Serbiens Präsident Vučić sieht in Sebastian Kurz einen Garant für Stabilität in Europa. Klarheit schaffen. Kurz wählen! Gepostet von Wir für Kurz am Freitag, 20. September 2019

Vučić ist seit 2017 Präsident des Balkanstaates. Der Politiker war zuvor jahrelang Mitglied der ultranationalistischen Serbischen Radikalen Partei (SRS) und hatte etwa in einer Rede vor dem Belgrader Parlament im Jahr 1995 angekündigt, dass Serbien für jeden getöteten Serben hundert Muslime umbringen werde.

13.39 Uhr: FPÖ: Die Partei mit Nazi-Hintergrund

Gerade einmal 18 Monate währte die Koalition zwischen der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) und der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Ende Mai führte der "Ibiza-Skandal" rund um den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zum Auseinanderbrechen der Regierung. Dennoch hofft die FPÖ, die seit September von Norbert Hofer geführt wird, nach der Nationalratswahl am Sonntag auf eine Rückkehr in die Regierung. Lesen Sie hier weiter.

11.54 Uhr: Großer Medienandrang bei Stimmabgabe von Kurz



Bei bestem Spätsommerwetter sind in Österreich 6,4 Millionen Bürger aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Die Spitzenkandidaten der Parteien gaben am Sonntagvormittag ihre Stimme ab. Ex-Kanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz gab sich zuversichtlich. Er gilt als haushoher Favorit. "Unser wichtigstes Wahlziel ist, dass es keine Mehrheit gegen uns gibt", sagte der 33-Jährige vor zahlreichen Reportern nach seiner Stimmabgabe in seiner früheren Schule in Wien.

FPÖ-Chef Norbert Hofer räumte eine starke Belastung durch die jüngsten Vorwürfe gegen Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache ein. "Die Ausgangssituation stellt eine echte Herausforderung dar", meinte Hofer in seinem Heimatort Pinkafeld. Gegen Strache wird wegen des Verdachts der Untreue ermittelt. Es gibt Anhaltspunkte, dass er sich private Rechnungen von der Partei bezahlen ließ.



SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner erklärte, dass die Wähler es nun in der Hand hätten, eine Fortsetzung des ÖVP-FPÖ-Bündnisses zu verhindern. Die SPÖ habe im Wahlkampf-Finale einen starken Rückenwind gespürt. Nach bisherigen Umfragen droht den Sozialdemokraten ein historisches Tief.

11.05 Uhr: Kommt es in Österreich zum Dirndl-Bündnis?

Bei den vorgezogenen Nationalratswahlen in Österreich steuert die konservative ÖVP unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz auf einen eindeutigen Wahlsieg zu. Um eine Mehrheit im Parlament zu haben, braucht die ÖVP einen Regierungspartner. Den Umfragen zufolge kommen drei Koalitionsvarianten in Frage. Kurz ließ sich bisher nicht in die Karten blicken und hielt sich alle Optionen offen. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

6.40 Uhr: Vorgezogene Parlamentswahl in Österreich hat begonnen

In Österreich hat die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Die ersten Wahllokale öffneten am Sonntag bereits um 06 Uhr, weitere sollten ab 7 Uhr folgen. Die Chancen für den konservativen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, erneut Regierungschef zu werden, stehen gut. Umfragen zufolge könnte seine ÖVP ihr Wahlergebnis von 2017 sogar noch übertreffen und rund ein Drittel der Stimmen erhalten. Auch eine Neuauflage der Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ scheint nicht ausgeschlossen.

Kurz' Regierung war nach dem "Ibiza-Skandal" Ende Mai vom Parlament per Misstrauensvotum gestürzt worden. Hintergrund war ein heimlich auf Ibiza gedrehtes Enthüllungsvideo, das zeigt, wie der inzwischen zurückgetretene Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor der Parlamentswahl 2017 einer vermeintlichen russischen Oligarchen-Nichte im Gegenzug für Wahlkampfhilfe Staatsaufträge in Aussicht stellt.

Daraufhin platzte die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ und die Parlamentswahl wurde vorgezogen. Der neue FPÖ-Chef Norbert Hofer hat immer wieder betont, dass er in die Regierung zurückkehren will.

Mit ersten Hochrechnungen ist kurz nach Schließung der Wahllokale um 17 Uhr zu rechnen. Das vorläufige Wahlergebnis soll zwischen 20 und 21 Uhr vorliegen.

Samstag, 28.September, 17.03: Warum Sebastian Kurz wieder Kanzler werden könnte

Österreich wählt am Sonntag seinen Nationalrat. In den Umfragen liegt die Partei von Ex-Kanzler Sebastian Kurz klar vorne. Beobachter erwarten gar ein historisches Ergebnis. Lesen Sie hier den ganzen Artikel.

Donnerstag, 26. September, 11.40 Uhr: Heinz-Christian Strache soll Parteigelder veruntreut haben

Die Wiener Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue gegen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Der Vorwurf: Strache soll private Rechnungen bei der Partei eingereicht haben.

Mittwoch, 25. September: Früherer Strache-Leibwächter festgenommen

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Österreich ist Berichten zufolge der frühere Leibwächter von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache festgenommen worden. Der ehemalige Vertraute des über den "Ibiza"-Skandal gestürzten Parteivorsitzenden sei in der Nacht auf Dienstag nach einer Hausdurchsuchung in Gewahrsam genommen worden, meldeten die österreichischen Zeitungen "Der Standard" und "Die Presse".

Die Wiener Staatsanwaltschaft erklärte, es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Veruntreuung von Parteigeldern eingeleitet worden.

Sonntag, 22. September: Die doppelte "Zerstörung" der Kurz-Partei

Rezo hat Nachahmer gefunden. Zwei Österreicher wollen es mit ihren Videos dem deutschen YouTube-Star gleichtun – und die konservative ÖVP "zerstören".

Freitag, 30. August: FPÖ wirbt mit skurrilem Spot um Wählerstimmen

Liebesgeständnis der anderen Art: In einem YouTube-Video ist FPÖ-Spitzenkandidat bei der Paartherapie zu sehen – mit einem Sebastian Kurz-Lookalike. Im Spot hebt die FPÖ Gemeinsamkeiten mit der Kurz-Partei hervor.