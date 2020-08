Kreml-Kritiker im Koma

Berliner Ärzte gehen von Gift-Anschlag auf Nawalny aus

24.08.2020, 17:25 Uhr | dpa, AFP, dru

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny scheint offenbar vergiftet worden zu sein. Mutmaßungen des Umfelds des Kreml-Kritikers wurden jetzt von Ärzten der Berliner Charité bestätigt.

Die Berliner Charité geht von einer Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny aus. Die klinischen Befunde deuteten "auf eine Intoxikation durch eine Substanz aus der Wirkstoffgruppe der Cholinesterase-Hemmer" hin, wobei die konkrete Substanz bislang nicht bekannt sei, erklärte die Klinik am Montag in Berlin. "Der Ausgang der Erkrankung bleibt unsicher und Spätfolgen, insbesondere im Bereich des Nervensystems, können zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden."

🇩🇪1/4 Alexei #Nawalny befindet sich auf einer Intensivstation der #charitéberlin und ist weiterhin im künstlichen Koma. Sein Gesundheitszustand ist ernst, derzeit besteht jedoch keine akute Lebensgefahr. Das Ärzte-Team hat den Patienten nach seiner Ankunft eingehend untersucht... — Charité - Universitätsmedizin Berlin (@ChariteBerlin) August 24, 2020

Nawalny befinde sich auf der Intensivstation und sei weiterhin im künstlichen Koma, erklärte die Charité weiter. Sein Gesundheitszustand sei ernst; "derzeit besteht jedoch keine akute Lebensgefahr". Die Wirkung des Giftstoffs – also die Cholinesterase-Hemmung im Organismus – sei mehrfach und in unabhängigen Laboren nachgewiesen worden. Demnach wird Nawalny mit dem Gegenmittel Atropin behandelt.

Am Montag hatte auch die Bundesregierung einen Gift-Anschlag für naheliegend erachtet. "Der Verdacht ist, dass Herr Nawalny vergiftet wurde, wofür es in der jüngeren russischen Geschichte leider einige Verdachtsfälle gab", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Aus diesem Grund sei Schutz notwendig. Die Bundesregierung fordere jedenfalls "volle Transparenz" bei der Aufklärung des Vorfalls, so Seibert.

Zusammenbruch im Flugzeug

Der bekannte russische Anti-Korruptions-Aktivist und scharfe Kritiker von Präsident Wladimir Putin wird seit dem Wochenende in der Berliner Klinik behandelt. Vergangenen Donnerstag hatte er auf dem Flug nach Moskau über heftige Schmerzen geklagt und anschließend das Bewusstsein verloren. Nach einer Notlandung im sibirischen Omsk wurde Nawalny in eine Klinik gebracht.



Die russischen Ärzte sprachen lediglich von Stoffwechselproblemen. Nawalnys Umfeld jedoch zeigte sich von Beginn an überzeugt, dass der Kreml-Kritiker vergiftet wurde. Gegen erhebliche Widerstände der russischen Behörden erwirkten die Unterstützer eine Verlegung des 44-Jährigen nach Deutschland.

Nawalny ist seit Jahren einer der bekanntesten Widersacher von Kremlchef Wladimir Putin und der führende Kopf der liberalen Opposition. Auf den Regierungskritiker hatte es schon mehrfach Anschläge gegeben. Der Aktivist hat sich mit seinen Recherchen zu Korruption und Machtmissbrauch viele Feinde gemacht. Nawalny spricht dieses Thema so deutlich an wie kaum jemand sonst in Russland.