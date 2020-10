Reihe von Gewaltverbrechen

Wieder Kleinkind missbraucht und getötet – Aufschrei in Pakistan

09.10.2020, 14:28 Uhr | dpa

Erneut ist ein Kleinkind in Pakistan vergewaltigt und anschließend getötet worden. Immer wieder kommt es im Land zu grausamen Übergriffen. Die Bevölkerung verlangt nach mehr Schutz.

Im Nordwesten Pakistans hat der gewaltsame Tod eines Kleinkinds zu einem Aufschrei geführt. Mehrere Verdächtige seien bereits festgenommen worden, teilte die Polizei in der Provinz Khyber-Pakhtunkhwa am Freitag mit.



Zweieinhalbjährige mit Messer getötet

Ein Obduktionsbericht habe ergeben, dass das zweieinhalb Jahre alte Mädchen aus der Stadt Charsadda vergewaltigt und mit Messerstichen getötet worden sein. Das Kleinkind war am Dienstag verschwunden und wurde am Tag darauf gefunden. Bereits im August hatte ein Gewaltverbrechen in der Provinz für Entsetzen gesorgt. Damals vergewaltigte und tötete ein 18-Jähriger eine sechs Jahre alte Nachbarstochter.

Vor zwei Jahren hatten in dem südasiatischen Land die Vergewaltigung und der Mord an einer Siebenjährigen in der Nähe der östlichen Stadt Lahore einen landesweiten Aufschrei des Entsetzens verursacht. Politiker, Aktivisten und Prominente forderten damals von der Regierung mehr Schutz für Kinder.