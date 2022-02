3,7 Millionen Syrer leben in der Türkei. Die Stimmung gegen Flüchtlinge ist aufgeheizt. Im August wu

Nach rassistischer Gewalt - Türkei siedelt Syrer um

18.02.2022, 13:29 Uhr | dpa

Innenminister Süleyman Soylu will in Regionen, in denen Syrer 25 Prozent der Bevölkerung ausmachen, den Ausländerzuzug verbieten. Foto: Ahmet Bolat/Anadolu/AP/dpa. (Quelle: dpa)