Die Verbraucherzentrale mahnt die Bundesregierung , ein strenges Auge auf die Preise an der Zapfsäule zu haben. Sie müsse einschreiten, wenn Konzerne sich in der Krise bereichern wollten, sagt Jungbluth mit Blick auf mögliche Gewinne durch plötzliche Veränderungen der Marktsituation (Windfall Profits). Gefordert seien die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe und das Bundeskartellamt.

Das Kartellamt prüft bereits, wie Behördenchef Andreas Mundt dem Sender "Welt" sagte: "Wir schauen uns das im Moment sehr genau gerade im Kraftstoffmarkt an. Aus dem einfachen Grund: Wir haben hier sehr starke Preissteigerungen." Der Markt auf Ebene der Tankstellen sei transparent. "Aber wir sehen auch, dass die Preise an den Raffinerien im Vergleich zum Rohölpreis vielleicht ein bisschen entkoppelt sind", sagte Mundt. "Was passiert mit den Preisen, warum sind sie so hoch? Wo sind die Margen? Diesen Markt werden wir uns genauer angucken."