Es sei von großem Wert fĂŒr das Land, dass sich Deutschland solidarisch zeige mit dem ukrainischen Volk, sagte Selenskyj einem von der PrĂ€sidialverwaltung veröffentlichten Video zufolge am Dienstag. Baerbock wurde von ihrem niederlĂ€ndischen Kollegen Wopke Hoekstra begleitet, der sich bestĂŒrzt zeigte ĂŒber die Zerstörungen von Russlands Angriffskrieg unter anderem in den Vororten der Hauptstadt Kiew . Auch Baerbock besuchte die Orte Butscha und Irpin.

Baerbock informierte Selenskyj außerdem darĂŒber, dass in wenigen Tagen mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an der modernen Panzerhaubitze 2000 begonnen werde, die Deutschland gemeinsam mit den Niederlanden an die Ukraine liefern werde. Sie reiste auch nach Kiew, um die deutsche Botschaft wiederzueröffnen. In der Botschaft werde es zunĂ€chst einen eingeschrĂ€nkten Betrieb geben.