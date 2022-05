Verteidigungsb├╝ndnis Finnischer Pr├Ąsident und Regierungschefin f├╝r Nato-Beitritt Von dpa Aktualisiert am 12.05.2022 - 09:24 Uhr Lesedauer: 2 Min. Finnlands Pr├Ąsident Sauli Niinist├ hat sich f├╝r eine Nato-Mitgliedschaft seines Landes ausgesprochen. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa./dpa)

Helsinki (dpa) - Der finnische Pr├Ąsident Sauli Niinist├ und Ministerpr├Ąsidentin Sanna Marin haben sich f├╝r einen "unverz├╝glichen" Nato-Beitritt ihres Landes ausgesprochen.

In einer gemeinsamen Erkl├Ąrung bef├╝rworteten die beiden am Donnerstag eine Mitgliedschaft in der westlichen Milit├Ąrallianz. Dies w├╝rde Finnlands Sicherheit und zugleich das gesamte B├╝ndnis st├Ąrken, erkl├Ąrten die beiden wichtigsten Politiker des nordischen Landes.

1300 Kilometer lange Grenze zu Russland

Es wird damit gerechnet, dass sich das n├Ârdlichste Land der EU in den kommenden Tagen - voraussichtlich am Sonntag - zu einem formellen Beitrittsantrag entschlie├čt. Dieser Schritt w├Ąre eine direkte Folge des russischen Einmarsches in die Ukraine und der dadurch ver├Ąnderten Sicherheitslage in Europa. F├╝r das lange Zeit b├╝ndnisfreie Finnland, das eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze zu Russland hat, w├Ąre ein solcher Beschluss historisch.

Bevor das Land in der Nato aufgenommen wird, m├╝ssen dem alle 30 derzeitigen Mitglieder zustimmen. Nato-Generalsekret├Ąr Jens Stoltenberg hatte zuletzt mehrmals signalisiert, dass es daf├╝r innerhalb des B├╝ndnisses breite Unterst├╝tzung gibt.

Niinist├ und Marins Regierung entscheiden in der Nato-Frage letztlich gemeinsam, sie haben das Parlament aber in die Entscheidungsfindung mit eingebunden. Auf dem Weg zu einem Beschluss hatte die Regierung dem Reichstag in Helsinki bereits im April eine Sicherheitsanalyse vorgelegt, in der Vorteile und Risiken einer m├Âglichen Nato-Mitgliedschaft beleuchtet werden. Eine Positionierung f├╝r oder gegen eine solche Mitgliedschaft beinhaltete die Analyse aber nicht.