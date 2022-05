Verteidigungsb├╝ndnis Nato-Mitgliedschaft: Finnlands Pr├Ąsident verk├╝ndet Position Von dpa 12.05.2022 - 04:35 Uhr Lesedauer: 2 Min. Finnlands Pr├Ąsident Sauli Niinist├ bei einer Pressekonferenz in Helsinki. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa./dpa)

Helsinki/Stockholm (dpa) - Auf dem Weg zu m├Âglichen Nato-Beschl├╝ssen in Finnland und Schweden brechen im hohen Norden Europas die entscheidenden Tage an.

Der finnische Pr├Ąsident Sauli Niinist├ will heute seine Position zu einer m├Âglichen Nato-Mitgliedschaft seines Landes verk├╝nden. Die Bekanntgabe gilt als wegweisend daf├╝r, ob sich Finnland im Zuge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine dazu entschlie├čt, die Aufnahme in das Milit├Ąrb├╝ndnis zu beantragen. Entscheidet sich das Land daf├╝r, d├╝rfte das weiteren Druck auf das benachbarte Schweden aus├╝ben, sich ebenfalls zeitnah in der Nato-Frage zu entscheiden.

Bereits enge Nato-Partner

Finnischen Medienberichten zufolge will sich auch Regierungschefin Sanna Marin heute in der Nato-Frage positionieren. Wom├Âglich wird ihr Bescheid zeitgleich mit dem von Niinist├ kommen. Die beiden reisten in den vergangenen Wochen ebenso wie Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson zu Gespr├Ąchen in zahlreiche Nato-Staaten. Die USA, Deutschland und weitere Nato-Mitglieder haben ausdr├╝cklich beteuert, Beitrittsantr├Ąge aus Finnland und Schweden unterst├╝tzen zu wollen, sofern sich die beiden nordischen Staaten dazu entschlie├čen.

Finnland und Schweden sind bislang enge Partner der Nato, allerdings keine offiziellen Mitglieder. Russlands Einmarsch in die Ukraine und die dadurch rapide ver├Ąnderte Sicherheitslage in Europa haben in den beiden EU-L├Ąndern jedoch intensive Debatten ├╝ber einen Nato-Beitritt ausgel├Âst. Finnland hat eine ├╝ber 1300 Kilometer lange gemeinsame Grenze mit Russland, Schweden ist ebenso Ostsee-Anrainer wie das Riesenreich. Die drei anderen nordischen L├Ąnder D├Ąnemark, Norwegen und Island z├Ąhlen bereits seit der Nato-Gr├╝ndung 1949 zu dem B├╝ndnis.