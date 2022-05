Aktualisiert am 13.05.2022 - 19:23 Uhr

Nach mehr als sechs Wochen Funkstille hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit dem russischen Pr├Ąsidenten Wladimir Putin telefoniert. Das Gespr├Ąch habe auf deutsche Initiative stattgefunden, teilte der Kreml am Freitag in Moskau mit.

Der Bundeskanzler hatte die Initiative des Telefonats bereits am Morgen im Verteidigungsausschuss des Bundestags angek├╝ndigt. "Man muss nat├╝rlich an irgendeinem Punkt dazu kommen, dass es auch wieder diplomatische Initiativen geben muss", begr├╝ndete Regierungssprecher Steffen Hebestreit den Vorsto├č. Ziel sei es, "diesen furchtbaren Krieg mit schrecklichen Zahlen von Opfern, viel Zerst├Ârung und auch der ganzen Sinnlosigkeit, die ein Krieg mit sich bringt, einem Ausweg zuzuf├╝hren".

Scholz: "Unsere Priorit├Ąt ist klar"

Scholz hatte nach Beginn des Krieges in der Ukraine mehrfach mit Putin telefoniert, zuletzt am 30. M├Ąrz. Wenige Tage sp├Ąter wurde das Massaker im Kiewer Vorort Butscha bekannt, danach gab es zun├Ąchst keinen Kontakt mehr. In einem vergangene Woche ver├Âffentlichten "Stern"-Interview hatte Scholz gesagt: "Wenn es etwas zu bereden gibt, werde ich den Kontakt wieder aufnehmen. Unsere Priorit├Ąt ist klar: Die Kriegshandlungen m├╝ssen sofort beendet werden."