T├╝rkei stellt Forderungen an Schweden f├╝r Nato-Beitritt

Diese Forderungen habe Pr├Ąsident Recep Tayyip Erdogan der schwedischen Ministerpr├Ąsidentin Magdalena Andersson am Samstag genannt, teilte Erdogans B├╝ro mit. In dem Telefonat hatten beide Staats- und Regierungschefs unter anderem Schwedens Antrag auf Beitritt zur NATO diskutiert, den die T├╝rkei zun├Ąchst blockiert hatte.

Schweden m├╝sse seine "politische, finanzielle und milit├Ąrische Unterst├╝tzung" f├╝r terroristische Gruppen einstellen und "Embargos f├╝r die Verteidigungsindustrie" beenden, die es nach einer t├╝rkischen Milit├Ąroperation gegen die syrische Kurdenmiliz verh├Ąngt hat, hie├č es in der Stellungnahme aus Ankara . Dies seien zwei "konkrete und ernsthafte Schritte", die erkennen lie├čen, dass Stockholm die Sicherheitsbedenken der T├╝rkei teile, sagte demzufolge Erdogan der schwedischen Regierungschefin.

Erdogan bezieht sich auf die Kurden-Miliz YPG in Syrien, die Ankara beide als terroristische Gruppierungen betrachtet. Der NATO-B├╝ndnispartner USA hingegen arbeitet eng mit der YPG in Syrien zusammen. Nach einer t├╝rkischen Milit├Ąroffensive gegen die YPG 2019 hatten unter anderem Schweden, Finnland und Deutschland Waffenexporte an die T├╝rkei beschr├Ąnkt. Im Gespr├Ąch behauptete Erdogan zudem erneut, dass Schweden Anh├Ąnger des islamischen Geistlichen Fethullah G├╝len unterst├╝tze. Die t├╝rkische F├╝hrung macht die G├╝len-Bewegung f├╝r den Putschversuch von 2016 gegen den Pr├Ąsidenten verantwortlich.