"Sie fressen die Liberalen bei lebendigem Leib"

Gr├╝nen-Anh├Ąnger feiern die Wahlergebnisse: Die Partei hat in Australien bislang auf Bundesebene nicht viel zu sagen gehabt. Das soll sich nun ├Ąndern. (Quelle: James Ross/imago-images-bilder)

Die kleine Partei gewinnt an St├Ąrke und steht vor einer gro├čen Chance und das nicht nur in den St├Ądten, sondern auch in Teilen des Landes, wo sie vorher nicht vertreten war.

So etwa im konservativen Queensland, dort haben die Gr├╝nen gleich mehrere Siege eingefahren. Ein aktueller Bericht des australischen Klimarats zeigt, die neuen gr├╝nen Wahlsitze, so werden die Wahlkreise in Australien genannt, sind besonders stark von Klimarisiken betroffen.

"Sie fressen die Liberale Partei bei lebendigem Leib"

Doch noch spannender ist der Aufstieg einer Riege politischer Neulinge, die neben den Gr├╝nen die gro├čen Gewinner der Wahl sind und den Umbruch erst m├Âglich machen: die sogenannten "Blaugr├╝nen Unabh├Ąngigen", die mit Unterst├╝tzung einer Organisation namens "Climate 200" ins Rennen gingen. 23 parteilose Kandidaten, 19 davon Frauen.

Sie repr├Ąsentieren eine liberale W├Ąhlerschaft in den St├Ądten, die konservative Ansichten zur Finanzpolitik mit gr├╝nen Auffassungen zur Klimawende vereint ÔÇô und viele von ihnen sind weiblich. Unter den Parteilosen sind ├ärztinnen, Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen, eine Journalistin. Sie repr├Ąsentieren diejenigen, vor denen die m├Ąchtigen Machos im Parlament sich am meisten gef├╝rchtet haben: Charismatische, intelligente und engagierte Frauen, die Familienleben und Karriere gleichzeitig bew├Ąltigen k├Ânnen.

"Sie fressen die Liberale Partei bei lebendigem Leib", kommentierte eine Labor-Sprecherin das Wahlergebnis. Bislang haben sie den Liberalen sechs Sitze weggeschnappt.

Die Neurologin Monique Ryan etwa riss den Wahlsieg in Kooyong, einem Stadtteil von Melbourne, an sich. Das war ein besonderer Schock: Das erste Mal, dass die Liberalen diesen Sitz verloren haben. Noch dazu an eine Frau. Noch dazu gewann diese gegen den hochrangigen Politiker Josh Frydenberg, der nach Morrison schon als n├Ąchster Chef der Partei gehandelt wurde.

Empfohlener externer Inhalt Twitter Wir ben├Âtigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Twitter -Inhalt anzuzeigen. Sie k├Ânnen diesen (und damit auch alle weiteren Twitter -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Twitter-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit k├Ânnen personenbezogene Daten an Drittplattformen ├╝bermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Der politische Aufstieg dieser erfolgreichen Frauen wirft also ein neues Schlaglicht auf die Gleichstellung der Geschlechter in der australischen Politik ÔÇô denn das Parlament hat den Ruf eines feucht-fr├Âhlichen M├Ąnnervereins. Und noch schlimmer: Erst vor einem Jahr ersch├╝tterte der Vergewaltigungsvorwurf einer Parlamentsmitarbeiterin das Land. Die Regierung wiegelte ab. Der Vorfall l├Âste Massenproteste von Frauen in ganz Australien aus, Premierminister Morrison wollte nicht teilnehmen. Schon da konnte man eine Ver├Ąnderung der Vorlieben bei weiblichen W├Ąhlern in Umfragen erkennen.