Bericht: USA erwägen Langstrecken-Raketen für Ukraine

Die US-Regierung zieht einem Medienbericht zufolge in ErwĂ€gung, fortschrittliche Langstrecken-Raketensysteme in die Ukraine zu schicken. Die in den USA hergestellten Waffensysteme könnten Raketen ĂŒber Hunderte Kilometer abfeuern, berichtete der Sender CNN am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Beamte.

Ein neues militĂ€risches Hilfspaket könnte bereits in der kommenden Woche angekĂŒndigt werden. Die Ukraine habe um diese Art von Waffen gebeten, hieß es weiter. Allerdings sei die US-Regierung zögerlich gewesen, da befĂŒrchtet werde, dass die Ukraine die Raketensysteme fĂŒr Angriffe auf russisches Gebiet nutzen könnte. Es stelle sich die Frage, ob dies eine russische Vergeltungsmaßnahme zur Folge haben könnte, so CNN.

Lawrow warnt den Westen vor bestimmten Waffen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat indes die UnterstĂŒtzer der Ukraine davor gewarnt, bestimmte Waffen zu liefern, die Russland erreichen könnten. Das sagte er in einem Interview mit dem russischen Sender RT Arabia. "Die Lieferung von Waffen durch westliche LĂ€nder an die Ukraine, die in der Lage sind, Angriffe auf russisches Territorium durchzufĂŒhren, wird ein Schritt in Richtung einer inakzeptablen Eskalation der Spannungen sein", so Lawrow.