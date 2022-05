Bericht: USA erwägen Mehrfachraketenwerfer für Ukraine

Lawrow warnt den Westen vor bestimmten Waffen

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat indes die UnterstĂŒtzer der Ukraine davor gewarnt, bestimmte Waffen zu liefern, die Russland erreichen könnten. Das sagte er in einem Interview mit dem russischen Sender RT Arabia. "Die Lieferung von Waffen durch westliche LĂ€nder an die Ukraine, die in der Lage sind, Angriffe auf russisches Territorium durchzufĂŒhren, wird ein Schritt in Richtung einer inakzeptablen Eskalation der Spannungen sein", so Lawrow.