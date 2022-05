Es gibt mehr Schusswaffen als B├╝rger in den USA

Die Folge: Es sind so viele Waffen im Umlauf wie nirgends sonst. Laut Daten des Forschungsprojekts Small Arms Survey gibt es kein anderes Land mit einer so hohen Pro-Kopf-Zahl von Waffen im Besitz von Zivilisten: Es gibt mehr Schusswaffen als B├╝rger in den USA, 120 St├╝ck pro 100 Einwohner. Auf Rang zwei folgt weit abgeschlagen das B├╝rgerkriegsland Jemen mit rund 52 Waffen pro 100 Einwohner. Die Vereinigten Staaten stellen etwa 4 Prozent der Weltbev├Âlkerung, den Daten nach finden sich aber 40 Prozent aller Waffen auf der Welt, die in ziviler Hand sind, in US-amerikanischen Haushalten.

Das sorgt f├╝r d├╝stere Rekorde an anderer Stelle: Laut den j├╝ngsten Daten der Gesundheitsbeh├Ârde CDC wurden im Jahr 2020 in den USA rund 20.000 Menschen erschossen - mehr als 50 pro Tag. Schusswaffenverletzungen waren 2020 erstmals Todesursache Nummer eins f├╝r Kinder und Jugendliche in den USA, noch vor Verkehrsunf├Ąllen.

Im vergangenen Jahr z├Ąhlte die US-Bundespolizei FBI 61 Amokl├Ąufe mit Schusswaffen im Land - etwa einer alle sechs Tage. Darunter sind immer wieder t├Âdliche Shootings an Schulen. Dass es in den USA schusssichere Schulranzen zu kaufen gibt, spricht f├╝r sich.

Mit Waffen gegen Waffen

Nach fast jedem Amoklauf wiederholen sich die gleichen Reflexe: Waffenbef├╝rworter und Republikaner empfehlen, Lehrer, Sicherheitsleute oder B├╝rger mit mehr Waffen auszustatten, damit diese sich gegen Angriffe sch├╝tzen k├Ânnen. Waffengegner und Demokraten rufen dagegen nach sch├Ąrferen Waffengesetzen - etwa nach einem Verbot von Kriegswaffen wie Sturmgewehren.

Wof├╝r braucht ein Normalb├╝rger Waffen, die f├╝r Milit├Ąrkonflikte entwickelt wurden? Warum kann ein 18-J├Ąhriger einfach in einem Laden ein halbautomatisches Gewehr kaufen - ohne tiefergehenden Check? Diesen unbequemen Fragen weichen prominente Republikaner in diesen Tagen reihenweise aus, wenn sie ihren Widerstand gegen strengere Waffengesetze zu erkl├Ąren haben. Stattdessen wiederholen sich immer gleiche Phrasen: Strengere Gesetze l├Âsten das Problem nicht, sondern beschnitten nur die Grundrechte von gesetzestreuen B├╝rgern, argumentieren sie. Nicht die Waffen an sich seien das Problem, sondern einzelne Besitzer mit psychischen St├Ârungen.

Tuberville: "Schusswaffen sind nicht das Problem"

Exemplarisch steht eine ├äu├čerung des Republikaners Tommy Tuberville. Reporter fragten den Senator aus dem Bundesstaat Alabama, was er jenen Eltern zu sagen habe, die gerade in Uvalde ihr Kind verloren h├Ątten. Er antwortete k├╝hl: "Ich bin bereit zu sagen, dass es mir sehr leid tut, was passiert ist. Aber Schusswaffen sind nicht das Problem, okay? Die Menschen sind das Problem." Und weiter: "Wir haben schon immer Waffen gehabt. Und wir werden auch weiterhin Waffen haben."