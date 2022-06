Scholz besuchte einen Teil der in Litauen stationierten deutschen Soldaten am Dienstag auf dem grĂ¶ĂŸten TruppenĂŒbungsplatz des Landes bei Parabade. Dort sah er sich die Waffensysteme an, die den Soldaten zur VerfĂŒgung stehen. Dazu zĂ€hlt die Panzerhaubitze 2000, das schwerste und modernste ArtilleriegeschĂŒtz der Bundeswehr, das die Bundeswehr demnĂ€chst auch in die Ukraine fĂŒr den Kampf gegen die russischen Angreifer abgeben will. Außerdem sind Marder- und Leopard-2-Panzer sowie AufklĂ€rungsdrohnen vom Typ Luna in Litauen stationiert.