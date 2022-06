Ex filmt Einbruch in Britney Spears' Haus

Katholische Kirche Papst verschiebt Afrika-Reise wegen Knieproblemen Von dpa Aktualisiert am 10.06.2022 - 15:40 Uhr Lesedauer: 2 Min. Das Oberhaupt der katholischen Kirche: Papst Franziskus. (Quelle: Alessandra Tarantino/AP/dpa./dpa)

Rom (dpa) - Papst Franziskus hat wegen anhaltender Knieprobleme seine geplante Afrika-Reise vorerst abgesagt.

"Auf Anraten seiner ├ärzte und um die Ergebnisse seiner Therapie nicht zu beeintr├Ąchtigen, der er sich wegen seines Knies unterzieht, sah sich der Heilige Vater mit Bedauern gezwungen, seine Apostolische Reise in die Demokratische Republik Kongo und den S├╝dsudan, die f├╝r den 2. bis 7. Juli geplant war, auf einen sp├Ąteren Zeitpunkt zu verschieben", teilte Vatikan-Sprecher Matteo Bruni am Freitag mit.

Das 85 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche sitzt seit einiger Zeit wegen schmerzhafter Beschwerden am rechten Knie im Rollstuhl. Auch eine f├╝r den Juni anberaumte Reise in den Libanon wurde wegen gesundheitlicher Probleme des Argentiniers wieder auf Eis gelegt. Weiter im Terminkalender steht indes der Papst-Besuch Ende Juli in Kanada.

Mit den Reisen in die Demokratische Republik Kongo (DRK) und den S├╝dsudan h├Ątte der Pontifex Aufmerksamkeit auf zwei Staaten gelenkt, die von gewaltt├Ątigen Auseinandersetzungen, Fl├╝chtlingselend und andauernden Konflikten gepr├Ągt sind. W├Ąhrend in mehreren kongolesischen Provinzen seit Jahren gek├Ąmpft wird und auch die Beziehungen zum Nachbarstaat Ruanda gespannt sind, kommt der S├╝dsudan seit seiner Unabh├Ąngigkeit vor fast elf Jahren nicht zur Ruhe.

Spekulationen ├╝ber m├Âglichen R├╝cktritt

Franziskus' Knieprobleme gepaart mit einer Terminkonstellation Ende August sorgten zuletzt f├╝r Medienspekulationen ├╝ber einen m├Âglichen R├╝cktritt des Pontifex. Am 27. August will er 21 neue Kardin├Ąle ernennen. Einen Tag sp├Ąter ist ein Besuch Franziskus' in der italienischen Stadt L'Aquila geplant, wo Papst Coelestin V., der erste auf dem Stuhl Petri, der zu Lebzeiten zur├╝cktrat, begraben liegt. In den folgenden zwei Tagen steht auf dem Plan, dass alle Kardin├Ąle in den Vatikan kommen, um - wie der Heilige Stuhl mitteilte - ├╝ber die neue apostolische Verfassung zu sprechen.