Schwierige Menschenrechtslage in Ruanda

Zehntausende k├Ânne das Land aufnehmen, sagte die ruandische Chefunterh├Ąndlerin am Montag. Daf├╝r hat das Land Berichten zufolge bereits 140 Millionen Euro bekommen. Zus├Ątzlich soll es Zahlungen pro aufgenommenen Asylbewerber geben. Doch kann sich Gro├čbritannien seiner Asylbewerber einfach so entledigen? Und dazu noch nach Ruanda, einem der am dichtesten bev├Âlkerten Staaten in Afrika?

Die Menschenrechtslage in dem Land gilt als ├Ąu├čerst schwierig. Pr├Ąsident Paul Kagame, seit 22 Jahren an der Macht, f├╝hrt das Land mit einem autorit├Ąren Kurs: Er hat das Recht auf freie Meinungs├Ąu├čerung in den vergangenen Jahren stark eingeschr├Ąnkt, ebenso wie das auf freie Wahlen. Journalisten, politische Gegner, sexuelle Minderheiten werden systematisch eingesch├╝chtert, teilweise auch zu Haftstrafen verurteilt. Das Land beherbergt derzeit mehr als 130.000 Gefl├╝chtete, allerdings gibt es Probleme mit der Versorgung. Und als Gefl├╝chtete aus dem Kongo 2018 protestierten, weil sie zu wenig zu essen hatten, ging die Polizei brachial dagegen vor. Zw├Âlf Menschen starben, mindestens 35 andere mussten ins Gef├Ąngnis, wie "Human Rights Watch" k├╝rzlich berichtete. Einer wurde verurteilt, weil er Informationen ├╝ber die Vorkommnisse an die internationale Organisation weitergab. Das Urteil: 15 Jahre Haft.

Johnson: Ruanda ist eines der "sichersten L├Ąnder"

Geht es nach der britischen Regierung, ist das allerdings Auslegungssache. Ruanda sei eines der "sichersten L├Ąnder der Welt, weltweit anerkannt f├╝r seine Leistungen bei der Aufnahme und Integration von Migranten", sagte der britische Premier Boris Johnson k├╝rzlich. Eine Bewertung des britischen Innenministeriums kam zu dem Schluss, es gebe "keine stichhaltigen Gr├╝nde" f├╝r die Annahme, dass Fl├╝chtlinge misshandelt w├╝rden.

Premierminister Boris Johnson: Im Zweifel wolle er Gesetze ├Ąndern, um "linksgerichtete Anw├Ąlte" davon abzuhalten, das Programm zu torpedieren. (Quelle: Tejas Sandhu/imago-images-bilder)

Johnson will das Abkommen bis aufs ├äu├čerste verteidigen; er k├╝ndigte sogar an, notfalls aus der Europ├Ąischen Menschenrechtskonvention austreten zu wollen. ├ťber deren Einhaltung wacht der Europ├Ąische Gerichtshof f├╝r Menschenrechte ÔÇô und auf dessen Einmischung m├Âchte Johnson offenbar verzichten. Denn Experten sehen gleich eine ganze Reihe von m├Âglichen Verst├Â├čen. Johnson aber macht seinen Standpunkt klar: "Wir k├Ânnen es nicht erlauben, dass Schmuggler Leben aufs Spiel setzen und unsere weltf├╝hrende Partnerschaft wird dabei helfen, das Gesch├Ąftsmodell dieser r├╝cksichtlosen Kriminellen zu verhindern."

Ergibt der Plan ├╝berhaupt Sinn?