[...] Die geduldeten Macronisten werden mit ihrem Versuch einer bürgerlichen Koalition – in Frankreich alles andere als üblich – die Radikalität in der Wählerschaft lediglich fördern. Die Linke mag also an diesem Sonntag ein bisschen triumphieren, freuen darf sich aber Marine Le Pen."

►" Tagesspiegel" aus Berlin : "Für Macron ist das ein schwerer Schlag, aber für Frankreich eine echte Chance. Der Präsident wird sich jetzt für seine Vorhaben Mehrheiten suchen, mehr verhandeln und überzeugen müssen. Skeptiker haben Sorge, dass das zu einer unsicheren Regierungssituation führen, Macron in seiner Politik blockieren könnte. Doch wenn alle politischen Kräfte ihren Auftrag ernsthaft wahrnehmen, werden die Debatten wieder stärker im Parlament stattfinden, statt wie bisher so oft vom Élysée aus dirigiert werden."

► "Frankfurter Allgemeine Zeitung" aus Frankfurt am Main : "In seiner ersten Amtszeit hat sich der junge Präsident zu oft über das Parlament hinweggesetzt. Entscheidungen fällte er allein im kleinen Kreis. Sein Wahlversprechen, die Nationalversammlung zu stärken, löste er nicht ein. Dieser Führungsstil ist bestraft worden. Macron hat zwar erkannt, dass er eine "neue Methode" entwickeln muss.

[...] Die Nationalversammlung spiegelt nach dieser Wahl das Erstarken der politischen Kräfte am linken und rechten Rand wider. Marine Le Pens Partei wie auch Jean-Luc Mélenchons Linksbündnis ziehen mit starken Fraktionen ins neue Parlament ein. Das verspricht heftige Debatten, aber auch eine überfällige Wiederbelebung der parlamentarischen Tradition in Frankreich."

► Der Journalist und Frankreich-Kenner Nils Minkmar schrieb in seinem Newsletter "Der Siebte Tag" am Sonntag vor der Wahl: "Die ehemalige deutsche Regierung, die GroKo unter Angela Merkel, trägt eine Mitverantwortung für die politische Flaute in Frankreich. Der Schwung, der Macron seinerzeit ins Amt trug, war europäisch. Aber Berlin, die CDU, hat den Moment, mit ihm europäische Reformen und Projekte voranzubringen, vorbei ziehen lassen wie einen überfüllten Bus – als käme in zehn Minuten ein besserer. Kam aber nix. Heute ruht der deutsch-französische Motor. Die größten Länder Europas improvisieren, dümpeln so herum, schauen bang nach Osten und hoffen auf die USA.