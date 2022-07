Ukraine kündigt Gegenoffensive an: "Aus militärischer Sicht spricht alles fürs Warten"

In den vergangenen Wochen jedoch konnte die Ukraine den Druck erh├Âhen: Einige Orte in Cherson wurden zur├╝ckerobert, zudem gelingt es dem ukrainischen Milit├Ąr offenbar immer besser, gezielt Munitionslager zu zerst├Âren. In der Nacht zu Montag meldete Kiew au├čerdem einen erfolgreichen Luftschlag auf einen russischen Kommandoposten in der Region Cherson.

Das Institute for the Study of War (ISW) wertet t├Ąglich das Kriegsgeschehen aus und zeigt: Insbesondere in der N├Ąhe der Stadt Cherson gibt es derzeit besonders starke K├Ąmpfe, in der Region Saporischschja hingegen nicht. Auch der Milit├Ąrexperte Gustav Gressel ist skeptisch, dass die ukrainische Armee in Saporischschja viel erreichen k├Ânnte: Zwar gebe es Ger├╝chte, dass ukrainische Truppen dort einen Vorsto├č versuchten, es gebe jedoch zu wenige Truppen, um die eroberten Stellungen zu halten, so Gressel auf Anfrage.

Detaillierte Karten des Frontverlaufs und der Schwerpunkte derzeitiger Gefechte sehen Sie hier:

Wie steht es um die Operation bei Cherson?

Neu ist die Operation bei Cherson nicht. "Die l├Ąuft schon seit drei, vier Wochen", sagt Milit├Ąrexperte Gressel t-online. Bislang habe sich die Ukraine dort darauf beschr├Ąnkt, in die L├╝cken der russischen Verteidigungslinie vorzusto├čen. "F├╝r mehr fehlte es ihr an Feuerkraft, zudem sind die russischen Stellungen relativ stark", so Gressel.

Nun seien allerdings schwere Waffen, vor allem Lieferungen aus Polen, Tschechien und der Slowakei auf dem Weg in den S├╝den. Die zerst├Ârten Munitionslager und Partisanen, die Eisenbahnlinien sabotieren, sorgen zudem daf├╝r, dass es den russischen Truppen an Nachschub fehlt. Das ISW sieht Hinweise daf├╝r, dass den russischen Truppen in der Region die Boden-zu-Boden-Raketen ausgehen.