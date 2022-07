Italien – Beben nach Rücktritt von Mario Draghi: Und nun?

"Von morgen an wird nichts mehr so sein wie davor", sagte Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi von der Splitterpartei Italia Viva, als sich am Mittwoch nach einer Vertrauensabstimmung im Parlament andeutete, dass Draghi diesen Schritt gehen würde. Dieser Tag ist nun gekommen – und die schlimmsten Befürchtungen von vielen in Italien, aber auch der EU werden wahr. Außenminister Luigi Di Maio befand, man habe die Zukunft der Italiener verzockt. "Die Folgen dieser tragischen Wahl werden in die Geschichte eingehen", sagte er.

Italien droht im politischen Chaos zu versinken, just in einem Sommer, in dem das Land ohnehin geplagt wird: von einer historischen Dürre und großer Hitze, lodernden Waldbränden, steigenden Infektions- und Todeszahlen in der Corona-Krise und den Folgen des Krieges in der Ukraine mit extremen Energie- und Rohstoffpreisen. Was bedeuten die politischen Turbulenzen für Italien? Und was für die EU? Ein Überblick.