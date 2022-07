Polen will Kampfflugzeuge und Panzer aus Südkorea kaufen

Aufrüstung in Polen: Das Land plant eine Großbestellung in Südkorea. Die Verhandlungen stehen offenbar kurz vor dem Abschluss.

Polen bereitet zur Verstärkung seiner Streitkräfte größere Käufe von Flugzeugen und Panzern aus Südkorea vor. Warschau sei an 48 leichten Kampfflugzeugen des Typs FA-50 interessiert, sagte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak nach Medienberichten. "Bereits im nächsten Jahr würde das erste Flugzeug in Polen eintreffen. Wir sind dabei, die Verhandlungen darüber abzuschließen. Wir stehen kurz vor dem Abschluss." Schon kommende Woche sollen die Verträge laut Blaszczak unterzeichnet werden.

Hinzu kämen südkoreanische Kampfpanzer K2 "Schwarzer Panther". "Bereits in diesem Jahr werden wir die ersten Einheiten erhalten, insgesamt 180 Panzer in der ersten Charge", erklärte Blaszczak. Künftig werde Polen diese Panzer auch in Lizenz bauen und weiterentwickeln. Zudem kauft Polen südkoreanische Panzerhaubitzen K9. Angaben zu den Kosten des Rüstungsgeschäfts machte der Minister nicht.