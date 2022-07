Lawrow bestätigt: Russland will Regierung in Kiew stürzen

Aktualisiert am 25.07.2022 - 00:10 Uhr

Moskau verschärft seine Kriegsposition: Bislang hat Lawrow abgestritten, dass Russland einen Regierungswechsel in der Ukraine anstrebt. Nun ändert er seine Linie.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat im Gegensatz zu früheren Äußerungen erklärt, dass Russland den Sturz der ukrainischen Regierung anstrebt. "Wir helfen dem ukrainischen Volk auf jeden Fall, sich von dem absolut volks- und geschichtsfeindlichen Regime zu befreien", sagte Lawrow am Sonntag in Kairo . Das russische und ukrainische Volk würden künftig zusammenleben.

Mit seiner Ankündigung, die politische Führung in Kiew auswechseln zu wollen, widerspricht Lawrow eigenen Aussagen vom April. "Wir haben nicht vor, das Regime in der Ukraine zu wechseln", der russische Chefdiplomat damals in einem Interview mit dem Fernsehsender India Today. Es sei Aufgabe der Ukrainer zu entscheiden, unter welcher Führung sie leben wollten, versicherte Lawrow damals.