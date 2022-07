Großbritannien: Scharfer Ton bei erstem TV-Duell im Kampf um Johnson-Nachfolge

Truss warf Sunak in dem ersten von drei TV-Duellen auch vor, in der Vergangenheit einen zu weichen Kurs gegenüber China gefahren zu haben. So habe er sich noch vor einem Monat für "engere Handelsbeziehungen mit China" ausgesprochen. Dass sich Sunak nun am Wochenende für einen harten Kurs gegenüber Peking aussprach, kommentierte die 46-jährige Außenministerin mit den Worten: "Ich bin entzückt, dass du dich jetzt meiner Denkweise angeschlossen hast."

Der 42-jährige Sunak entgegnete, Truss habe mit Blick auf China ebenfalls eine Wandlung vollzogen. Auch sie habe in der Vergangenheit engere Beziehungen zu Peking gewollt.

Rennen um Johnson-Nachfolge: Rishi Sunak und Liz Truss nehmen an der TV-Debatte über die Führung der Konservativen Partei teil. (Quelle: Jacob King/PA Wire/dpa-bilder)

Umfrage zur Debatte: Wer hat sich am besten geschlagen?

Johnson war am 7. Juli durch eine parteiinterne Revolte gegen seine viel kritisierte Amtsführung zum Rücktritt als Parteivorsitzender gezwungen worden, was auch das Aus für sein Regierungsamt bedeutete. Er will aber noch bis zur Bestimmung seines Nachfolgers Premierminister bleiben.

Ursprünglich hatten sich elf Kandidaten um die Johnson-Nachfolge beworben. Nun sollen die 200.000 Mitglieder der Partei per Briefwahl zwischen Sunak und Truss als zukünftigen Vorsitzenden entscheiden. Der Vorsitzende der Partei steht automatisch an der Spitze der Regierung, da die Tories die größte Partei im Unterhaus sind. Das Ergebnis wird am 5. September bekanntgegeben.

Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Survation unter 1.032 Wählern ergab, dass 39 Prozent der britischen Öffentlichkeit der Meinung waren, Sunak habe sich in der Debatte am besten geschlagen, gegenüber 38 Prozent, die Truss für besser hielten. Truss gilt indes als Liebling der konservativen Parteibasis, die über die Nachfolge entscheidet. Eine vergangene Woche veröffentlichte YouGov-Umfrage unter den Mitgliedern der Konservativen Partei ergab, dass Truss im Rennen um den Parteivorsitz mit 24 Punkten vor Sunak liegt.

Wahlkampf nimmt "toxische" Züge an

Schon vor der Debatte hatte der Wahlkampf zunehmend erbitterte Töne angenommen. So teilte Truss-Unterstützerin Nadine Dorries am Montag auf Twitter einen Bericht der "Daily Mail", in dem die Luxusgarderobe des Kandidaten Sunak detailliert analysiert wird. Der Reichtum seiner Familie gilt als Angriffspunkt des 42-Jährigen. Truss hingegen trage Ohrringe für 4,50 Pfund, behauptete Dorries.

