China schickt Soldaten zu russischem Großmanöver

Chinesische Truppen werden Ende August an gemeinsamen Militärübungen in Russland teilnehmen. Das kündigte das chinesische Verteidigungsministerium am Mittwoch an. An dem Manöver sollen auch Indien, Belarus, die Mongolei, Tadschikistan und andere Länder beteiligt sein. Die Teilnahme Chinas an den gemeinsamen Übungen habe aber "nichts mit der aktuellen internationalen und regionalen Situation zu tun", hieß es in einer Erklärung des Ministeriums in Anspielung auf den russischen Angriff auf die Ukraine und die westlichen Sanktionen gegen Russland.