Nikki Haley versucht ein weiteres Mal, Donald Trump zu besiegen. Und Joe Biden könnte einen Denkzettel verpasst bekommen. Ein Überblick zur Vorwahl in Michigan.

Nikki Haley gibt noch mal alles: Obwohl sie am Wochenende in ihrem Heimatstaat South Carolina deutlich gegen Donald Trump verlor, reiste sie direkt weiter nach Michigan. Hier finden am Dienstag die Vorwahlen für die US-Präsidentschaftskandidatur der Republikaner sowie der Demokraten statt. Die Ergebnisse werden am frühen Mittwochmorgen deutscher Zeit erwartet.

Dabei hatten viele Beobachter einen Rückzug Haleys erwartet, der einzig verbliebenen Konkurrentin von Donald Trump. Hat sie in Michigan eine Chance? Auch Biden tritt gegen einen verbliebenen Konkurrenten an, in dem US-Bundesstaat aber könnte ein Wählerprotest zu einem größeren Problem für ihn werden. Mehr dazu und wie die Vorwahl abläuft, lesen Sie im Überblick von t-online.

Wozu dienen die Vorwahlen in den USA?

Wer US-Präsident werden will, muss sich zuerst dem nationalen Parteitag der Republikaner oder dem der Demokraten stellen: Dort küren die Delegierten der 50 Bundesstaaten und aus dem District of Columbia, in dem sich die Hauptstadt Washington befindet, die jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Allerdings entscheidet sich die große Mehrheit der Delegierten nicht frei für einen Bewerber: Wen sie wählen, wird in Vorwahlen bestimmt.

Deshalb ringen die Präsidentschaftsbewerber in den kommenden Monaten in den Bundesstaaten um die Mehrheit der Delegierten, ehe diese schließlich im Juli (Republikaner) und August (Demokraten) jeweils einen Bewerber zum Kandidaten ihrer Partei küren. Dabei gibt es zwei grundlegende Verfahren der Vorwahl: die Primary und den Caucus.

Wie könnte die Wahl in Michigan ausgehen?

Donald Trump für die Republikaner und Joe Biden für die Demokraten gehen als klare Favoriten ins Rennen. Trump tritt nur noch gegen Nikki Haley an, bei den Demokraten tritt ebenfalls noch ein Mitbewerber an, Dean Phillips. Sowohl Haley als auch Phillips haben noch keine Vorwahl gewonnen.

Biden sieht sich allerdings vor einer anderen Herausforderung. Denn arabische US-Amerikaner und Aktivisten werben dafür, dem Präsidenten für seine Israel-Politik einen Denkzettel zu verpassen und mit "uncommitted" zu stimmen, ihre Stimme also weder Biden noch Phillips zu geben.

Dieser Protest könnte für Biden ein Problem werden, denn Michigan ist ein Swing State – also einer der Staaten, die mal an die Republikaner, mal an die Demokraten gehen. 2020 siegte Biden hier mit knappen 50,6 Prozent gegen Trump. In Michigan geht es für ihn bei der Präsidentschaftswahl im November also um jede Stimme. Der Präsident schickte bereits vor zwei Wochen Vertreter seiner Regierung nach Michigan, um die Wogen zu glätten. Ob sie Erfolg hatten, wird die Abstimmung zeigen.

Kampf um die Kandidatur US-Wahlen 2024 Republikaner Demokraten Stand: Trump : Haley : Trump

Haley

Bei den Republikanern ist die Vorwahl hingegen nach dem Urnengang am Dienstag nicht vollends entschieden. Denn ihr Gewinner erhält nur rund ein Drittel der Delegierten des Bundesstaats. Anfang März folgen in Michigan Bezirksversammlungen der Republikaner, auf denen die restlichen Delegierten verteilt werden.

Was ist eine Primary? Und was ist ein Caucus?

In den meisten Bundesstaaten entscheiden Bürger in "Primaries" ("primary elections", auf Deutsch: Vorwahlen) über die Verteilung der Delegierten. Primaries sind im Prinzip Mini-Wahlen, in denen Bürger in Wahllokalen oder per Briefwahl für die Präsidentschaftsbewerber einer Partei stimmen. Die Primaries werden von den Bundesstaaten durchgeführt.