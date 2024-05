Deutschland: Hier ist Camping am teuersten

Als Reaktion auf die Angriffe auf Ziele im Gazastreifen hat die türkische Regierung den Handel mit Israel ab sofort ausgesetzt. Mehr Informationen im Newsblog.

"Bloomberg": Türkei stoppt den Handel mit Israel

Die türkische Regierung hat den gesamten Import- und Export-Warenhandel mit Israel ab sofort ausgesetzt. Das will "Bloomberg" erfahren haben. Der Finanznachrichten-Anbieter beruft sich auf die Angaben zweier ungenannter türkischer Beamter, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Eine offizielle Bestätigung des Berichts steht noch aus.

Zwischen beiden Ländern gingen im vergangenen Jahr Waren im Gesamtwert von 6,8 Milliarden Euro hin und her. 76 Prozent entfielen auf Exporte in Richtung Israel, so das türkische Statistikamt. Im vergangenen Monat hatte Ankara den Handel bereits beschränkt.

Israels Außenminister Israel Katz kritisierte die Entscheidung. Der türkische Präsident Erdoğan verletze geltende Handelsvereinbarungen, schrieb Katz auf der Plattform X. So verhalte sich ein Diktator. Israel werde sich auf die Suche nach alternativen Handelspartnern im In- und Ausland machen: "Wir werden gewinnen und sie verlieren", schloss Katz seinen Post.

UN-Behörde: Gaza-Wiederaufbau könnte 80 Jahre dauern

13.20 Uhr: Der Wiederaufbau der im Gaza-Krieg zerstörten Häuser könnte sich nach UN-Experteneinschätzung bis ins nächste Jahrhundert hinziehen. Es werde etwa 80 Jahre dauern, um alle vollständig zerstörten Wohneinheiten wieder aufzubauen, wenn es in dem vergleichbaren Tempo früherer Konflikte gehe, heißt es in einem Bericht des UN-Entwicklungsprogramms. Im besten Fall, wenn Baumaterialien fünfmal so schnell geliefert würden wie im Krisenjahr 2021, könnte der Wiederaufbau bis 2040 klappen.

Die UN-Behörde warnt zudem vor weiteren schweren Folgen des Krieges für die Bevölkerung in dem Palästinensergebiet. "Ein noch nie dagewesenes Ausmaß an menschlichen Verlusten, Zerstörung und der steile Anstieg der Armut in einem so kurzen Zeitraum wird eine ernste Entwicklungskrise auslösen, die die Zukunft der kommenden Generationen gefährdet", sagt UNDP-Chef Achim Steiner.

Sollte der seit rund sieben Monaten wütende Krieg noch zwei weitere Monate andauern, werde der Anteil der von Armut betroffenen Menschen im Gazastreifen von 38,8 Prozent der Bevölkerung Ende 2023 auf 60,7 Prozent steigen und somit einen großen Teil der Mittelschicht unter die Armutsgrenze drücken.

Palästinensische Polizei tötet Extremisten nach Schüssen auf Station

12.43 Uhr: In einem seltenen Vorfall hat die palästinensische Polizei in der Nacht zum Donnerstag im Westjordanland einen militanten Palästinenser getötet. Laut Medienberichten handelte es sich um ein Mitglied der Terrororganisation "Islamischer Dschihad" in der Stadt Tulkarem. Nach Angaben der Polizei wurde aus einem Fahrzeug auf eine Polizeistation geschossen, daraufhin erwiderten die Beamten das Feuer.

Die Schüsse seien "Teil der Gesetzeslosigkeit in der Stadt", die auf das Konto Bewaffneter gehe, heißt es vonseiten der Polizei. In vielen palästinensischen Städten des Westjordanlands, in denen die Autonomiebehörde für die Sicherheit zuständig ist, sind häufig schwer bewaffnete militante Kämpfer ungehindert unterwegs. Die Sicherheitszusammenarbeit zwischen Israel und der Autonomiebehörde wurde zwar bereits mehrmals offiziell abgebrochen, geht aber hinter den Kulissen weiter.

Der "Islamische Dschihad" verurteilte den Vorfall als Versuch der Palästinensischen Autonomiebehörde, gegen die Terroristen der Organisation in der Stadt vorzugehen. Nach dem tödlichen Vorfall schossen militante Palästinenser nach Medienberichten auf das Hauptquartier der Autonomiebehörde in Tulkarem. Dabei sei aber niemand zu Schaden gekommen.