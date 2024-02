Mit den Vorwahlen im US-Bundesstaat South Carolina starten die Demokraten offiziell in das Jahr der Präsidentschaftswahl. Für Biden ist die Abstimmung ein wichtiger Stimmungstest.

Die US-Demokraten beginnen an diesem Samstag offiziell ihre Vorwahlen; zum ersten Mal in der Geschichte erfolgt dies im Bundesstaat South Carolina. Dort stimmen die eingetragenen demokratischen Wähler ab, wen sie für ihre Partei ins Rennen um das Weiße Haus schicken möchten: den amtierenden Präsidenten Joe Biden, den Abgeordneten Dean Phillips oder die Buchautorin Marianne Williamson. Biden führt in den Umfragen mit großem Abstand.

Traditionell haben die Demokraten in der Vergangenheit ihre Vorwahlen in New Hampshire oder Iowa eingeläutet. Die Partei aber wählte dieses Mal den Bundesstaat South Carolina dafür aus und verwies dabei auf eine ethnisch deutlich gemischtere Wählerschaft als in den vornehmlich weißen Bundesstaaten New Hampshire und Iowa. Das führte allerdings zu Streit und die Demokraten in New Hampshire führten ihre Wahl auf eigene Faust im Januar durch.

Was der Streit für Auswirkungen hat, wie die Vorwahlen ablaufen und was das Ergebnis in South Carolina bedeuten könnte, lesen Sie im Überblick von t-online.

Wozu dienen die Vorwahlen in den USA?

Wer US-Präsident werden will, muss sich zuerst dem nationalen Parteitag der Republikaner oder dem der Demokraten stellen: Dort küren die Delegierten der 50 Bundesstaaten und aus dem District of Columbia, in dem sich die Hauptstadt Washington befindet, die jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Allerdings entscheidet sich die große Mehrheit der Delegierten nicht frei für einen Bewerber: Wen sie wählen, wird in Vorwahlen bestimmt.

Deshalb ringen die Präsidentschaftsbewerber in den kommenden Monaten in den Bundesstaaten um die Mehrheit der Delegierten, ehe diese schließlich im Juli (Republikaner) und August (Demokraten) jeweils einen Bewerber zum Kandidaten ihrer Partei küren. Dabei gibt es zwei grundlegende Verfahren der Vorwahl: die Primary und den Caucus.

Was ist eine Primary? Und was ist ein Caucus?

In den meisten Bundesstaaten entscheiden Bürger in "Primaries" ("primary elections", auf Deutsch: Vorwahlen) über die Verteilung der Delegierten. Primaries sind im Prinzip Mini-Wahlen, in denen Bürger in Wahllokalen oder per Briefwahl für die Präsidentschaftsbewerber einer Partei stimmen. Die Primaries werden von den Bundesstaaten durchgeführt. In Colorado und Maine entschieden Gerichte, dass Trump aufgrund seiner Verbindungen zum Sturm auf das Kapitol 2021 nicht an der Wahl teilnehmen darf. In anderen Bundesstaaten laufen ähnliche Verfahren. Das oberste US-Gericht, der Supreme Court, will am 8. Februar entscheiden, ob der Ausschluss in Colorado rechtens war.

Ein "Caucus" (auf Deutsch: Ausschuss) ist eine Versammlung von Bürgern, die über die Nominierung von Präsidentschaftskandidaten abstimmen. Berühmt ist der Caucus für ein skurriles Verfahren, das mancherorts noch zum Einsatz kommt: Hier wählen die Teilnehmer ihren Wunschkandidaten nicht auf Stimmzetteln. Stattdessen zeigen sie ihre Unterstützung für einen Kandidaten, indem sie sich in verschiedene Ecken des Abstimmungsraums stellen.

Wer arbeiten muss, krank ist oder etwa wegen einer körperlichen Einschränkung nicht aus dem Haus kann, kann nicht mitentscheiden. Experten warnen außerdem davor, dass das Caucus-Verfahren radikalere Kandidaten bevorteile, da die Versammlungen tendenziell radikalere Wähler anziehen würden.

Wie laufen die einzelnen Vorwahlen ab?