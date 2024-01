In der Völkermord-Klage gegen Israel ist ein erstes Urteil gefallen. Was für Israels Ministerpräsident Netanjahu ein Rückschlag ist, ist für Südafrika ein Grund zum Feiern.

Es ist ein Dämpfer, den die israelischen Vertreter am frühen Freitagnachmittag im Gerichtssaal des Internationalen Gerichtshofes (IGH) kassierten: Zwar kam das UN-Gericht dem Eilantrag Südafrikas nicht nach, von Israel den sofortigen Stopp des Kampfes in Gaza zu verlangen – das höchste Gericht der Vereinten Nationen sieht sich jedoch für die Völkermord-Klage Südafrikas gegen Israel zuständig. Einer Bitte Israels, sie abzulehnen, wird es somit nicht nachkommen. Bis es ein Urteil gefällt hat, muss Israel im Kampf gegen die Terrororganisation Hamas zudem einen Katalog an Sofortmaßnahmen erfüllen, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen.

Es handelt sich um eine erste Entscheidung im Völkermord-Verfahren, das nun über die nächsten Monate oder sogar Jahre laufen wird. Südafrika hatte Ende Dezember Klage gegen Israel eingereicht. Das Land wirft Israel vor, gegen die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes zu verstoßen. Mit seiner Klage, so urteilten die Richter nun, komme Südafrika seiner Verantwortung als Unterzeichner der Konvention nach. Zudem hätten die Palästinenser im Gazastreifen ein Recht darauf, vor einem möglichen Genozid geschützt zu werden.

"Das Gericht hat mit seinem Urteil ein klares und starkes Signal an Israel gesendet", sagt Markus Krajewski, Professor für Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg im Gespräch über die Entscheidung des UN-Gerichts zu t-online. "Es hat klargemacht, dass es einen Völkermord in Gaza zumindest nicht ausschließen kann, und Israel darum zu diesen Maßnahmen verpflichtet", so Krajewski. Völkerrechtsexperten hatten das Urteil, wie es der Internationale Gerichtshof nun gefällt hat, erwartet. Einige Nuancen in der Begründung der Richterinnen und Richter überraschten jedoch. Und auf Israel dürfte es den Druck erhöhen.

Berichte über humanitäre Katastrophe in Gaza

Anlass für die Klage Südafrikas ist die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen. Nachdem die Terrororganisation Hamas am 7. Oktober nach Israel eingedrungen war, rund 1.200 Menschen getötet und etwa 250 Israelis als Geiseln genommen hatte, startete Israels Armee einen Kampf gegen die Terrororganisation in dem palästinensischen Gebiet. Dabei sind laut Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bislang 26.083 Menschen getötet worden. 75 Prozent von ihnen seien Frauen, Kinder oder ältere Männer gewesen.

Unabhängig prüfen lassen sich die Zahlen nicht. Doch auch Hilfsorganisationen warnen seit Wochen etwa davor, dass in dem Gebiet eine Hungersnot drohe. Auch mehrten sich die Berichte von Medizinern, dass sie Operationen wie Kaiserschnitte teils ohne Narkose durchführen müssten.

Israel muss Sofortmaßnahmen ergreifen

Die Richterinnen und Richter des Internationalen Gerichtshofes erinnerten daher am Freitag daran, dass Israel sich an die Völkermordkonvention halten müsse. Auch erwähnte das UN-Gericht explizit, dass Israel dafür sorgen müsse, dass auch die Truppen der israelischen Armee im Gazastreifen nicht gegen die Völkermordkonvention verstießen. Mehr zu der Konvention lesen Sie hier.

"Zu den Verpflichtungen zählt auch die Verhütung und Bestrafung öffentlicher Aufforderungen, Völkermord zu begehen", sagt Astrid Reisinger Coracini, Völkerrechtsexpertin an der Universität Wien zu t-online. Öffentliche Äußerungen, die die palästinensische Zivilbevölkerung entmenschlichen oder dazu auffordern, sie zu töten, müsse Israel demnach strafrechtlich verfolgen.

In den vergangenen Wochen war es in der israelischen Politik zu Streit über Aussagen einiger rechtsextremer Minister gekommen. So sagte etwa Kulturerbe-Minister Amichai Elijahu, es sei eine Option, eine Atombombe auf Gaza zu werfen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu distanzierte sich daraufhin und schloss ihn vorerst von weiteren Kabinettssitzungen aus.