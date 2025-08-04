Trump will offenbar gemeinsames Treffen mit Putin und Selenskyj

US-Präsident Donald Trump will sich einem Medienbericht zufolge möglicherweise bereits kommende Woche persönlich mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin treffen. Kurz danach sei ein gemeinsames Treffen mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angedacht, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf zwei mit dem Plan vertraute Personen. Das Vorhaben sei bei einem Telefonat mit europäischen Staats- und Regierungschefs vorgestellt worden. Mehr dazu lesen Sie hier.

USA äußern sich nach Putin-Treffen

Das Treffen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist nach US-Angaben positiv verlaufen. "Die Russen sind bestrebt, den Dialog mit den USA fortzusetzen", sagt ein Vertreter des Weißen Hauses.

Die Sanktionen würden jedoch wie geplant umgesetzt. Mit diesen können die USA Firmen und Banken aus Staaten bestrafen, die Geschäfte mit Russland machen. US-Präsident Donald Trump hat der Regierung in Moskau mit Sanktionen gedroht, sollte es keine Schritte zur Beendigung des Krieges geben.

Donald Trump schrieb auf der Plattform Truth Social, Witkoff habe ein "äußert produktives" Treffen mit Putin gehabt. "Große Fortschritte wurden gemacht." Details nannte Trump nicht. Er schrieb weiter, er selbst habe danach einige der europäischen Verbündeten informiert – nach "Bild"-Informationen auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Alle seien sich einig, dass der Krieg beendet werden müsse und man werde "in den nächsten Tagen und Wochen" darauf hinarbeiten.

Witkoff-Treffen mit Putin beendet

Das Treffen des Trump-Gesandten Steve Witkoff mit Wladimir Putin ist beendet. Details sind bislang nicht bekannt – der Kreml bezeichnet das Treffen als "konstruktiv".

Russland attackiert Gasanlage – riesiges Feuer nahe Rumänien

Russland hat in der Nacht zu Mittwoch die südukrainische Region Odessa mit Drohnen angegriffen. Ziel der Attacke war laut übereinstimmenden ukrainischen Medienberichten eine Gasanlage im Bezirk Ismail nahe der Grenzen zu Rumänien und Moldau. Nach dem Angriff brach ein Feuer aus, das bis in die Nachbarländer zu sehen war. Laut Angaben des Gouverneurs von Odessa, Oleh Kiper, sollen rund 2.500 Menschen in der Region vorübergehend ohne Gas sein. Das Feuer soll demnach gegen 7.30 Uhr gelöscht worden sein.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb auf der Plattform X: "Dies war ein gezielter Schlag gegen unsere Vorbereitungen für die Heizperiode – absolut zynisch, wie jeder russische Angriff auf unsere Energieinfrastruktur." Rumänien ließ wegen der russischen Angriffe in der Nähe seiner Grenze zwei Kampfjets aufsteigen.