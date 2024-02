"Hoffe auf Waffenpause" Biden äußert sich beim Eisessen zum Gazakrieg Von dpa , cc 27.02.2024 - 04:59 Uhr Lesedauer: 2 Min. Joe Biden (l.) besucht die Eisdiele "Van Leeuwen Ice Cream" in Manhattan, New York. (Quelle: LEAH MILLIS) News folgen

Seit Wochen wird im Gaza-Krieg um eine erneute Feuerpause gerungen, doch Erfolgsmeldungen gab es bisher kaum. Nun gibt sich Biden hoffnungsvoll.

Es kommt wohl nicht so oft vor, dass man einen US-Präsidenten beim Eisessen treffen kann. Nun war es in New York so weit. Dorthin war Joe Biden gereist, um sich mit dem Moderator Seth Myers zu treffen, in dessen Show der 81-jährige Politiker am Montagabend (Ortszeit) auftrat.

Und weil er schon einmal da war, nutzte Biden die Gelegenheit und streifte ein wenig durch die Weltmetropole New York. Unter anderem besuchte er an der Seite von Myers die Eisdiele Van Leuwen im Rockefeller Center auf der schicken 6th Avenue. Dort kam das Gespräch in Anwesenheit von Passanten und Journalisten auf den Gazakrieg zu sprechen. Der US-Präsident sagte, er hoffe auf eine baldige Feuerpause zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas.

"Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nahe dran sind", sagte er. Noch sei man nicht am Ziel. "Ich hoffe, dass wir bis kommenden Montag eine Waffenruhe haben werden", sagte Biden.

Die US-Regierung verhandelt seit Wochen über eine erneute Feuerpause, die unter anderem die Freilassung aller Geiseln ermöglichen soll. Ob die internationalen Vermittler bis zum Beginn des muslimischen Fastenmonats am 10. März einen solchen Deal aushandeln können, ist jedoch ungewiss.

Biden versucht, bei jüngeren Wählern zu punkten

Am Rande des Biden-Besuchs in New York kam es zu Israel-kritischen Protestkundgebungen. Zahlreiche Demonstranten forderten vor dem Studio des Fernsehsenders NBC ein Ende des Gazakriegs und kritisierten die Rolle der US-Regierung in dem Konflikt. Ein Dutzend von ihnen wurde vorübergehend festgenommen.

In dem Studio wurde die Sendung "Late Night with Seth Myers" aufgezeichnet, in der Biden zu Gast war. "Es ist schön, wieder hier zu sein", sagte Biden in einem noch vor der Sendung aufgezeichneten Video zu Myers. "Warum hast du mich nicht eher eingeladen?"