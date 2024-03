Jedoch wird die Wahlbeteiligung in Deutschland wohl gering sein. Es gibt nämlich nur zwei Orte, in denen russische Staatsbürger hierzulande wählen können: Die russische Botschaft in Berlin und das Generalkonsulat in Bonn haben am Sonntag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Brief- und Online-Wahlen gibt es nicht. Vergangenen Sommer ließ die Bundesregierung vier der fünf Generalkonsulate in Deutschland schließen.