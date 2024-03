Das russische Katastrophenschutzministerium hat im Zuge der Veröffentlichung einer Namensliste der Opfer die Zahl der Toten nach dem Anschlag in Moskau am späten Mittwochabend auf 143 korrigiert. Zuvor war die Zahl der Todesopfer offiziell mit 139 angegeben worden. Am Dienstag hatte der Direktor des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, erklärt, Geheimdienste westlicher Staaten sowie der Ukraine hätten den Anschlag gebraucht, um Panik in Russland auszulösen.