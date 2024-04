Kreml spricht von "Konfrontation" Britischer Minister: Leben in einer "Vorkriegswelt" Von dpa , reuters Aktualisiert am 04.04.2024 - 13:30 Uhr Lesedauer: 2 Min. Ein ukrainischer Rekrut nimmt an einem Ausbildungslehrgang teil (Symbolbild): "Wir sind von einer Nachkriegs- zu einer Vorkriegswelt übergegangen", meint der britische Verteidigungsminister Grant Shapps. (Quelle: IMAGO/Ashley Chan / SOPA Images/imago) Kopiert News folgen

Der britische Außenminister Grant Shapps zeichnet ein düsteres Zukunftsszenario für den Westen. Im Kreml sieht man sich bereits in der direkten Konfrontation.

Großbritanniens Verteidigungsminister Grant Shapps hat angesichts aktueller Bedrohungen die Bedeutung der Nato hervorgehoben und zu einer Stärkung des Verteidigungsbündnisses aufgerufen. "Wir sind von einer Nachkriegs- zu einer Vorkriegswelt übergegangen", schrieb Shapps in einem Gastbeitrag für die britische Zeitung "Telegraph" zum 75-jährigen Bestehen der Nato.

"Russland bedroht unsere Nachbarn. China ist zunehmend aggressiv. Iran nutzt seine Stellvertreter, um regionales Unheil vom Nahen Osten bis zur Meerenge am Jemen anzurichten", hieß es in seinem Gastbeitrag. "Und Nordkorea rasselt kontinuierlich mit dem nuklearen Säbel. Diese bösartigen Mächte verbünden sich zunehmend und unsere Demokratie steht in ihrem Fadenkreuz."

"Russisches Roulette mit unserer Zukunft"

Shapps forderte drei Dinge. Das Bündnis müsse die Bemühungen zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine verdoppeln. Die Mitgliedsstaaten müssten mehr für die Finanzierung tun. "Wir können es uns nicht erlauben, russisches Roulette mit unserer Zukunft zu spielen", schrieb Shapps.

Außerdem müsse der euro-atlantische Verteidigungssektor ausgebaut werden: Russland passe die Industrie an seine militärischen Bedürfnisse an; die Nato-Staaten müssten dasselbe tun und mehr in Munition und Lagerbestände investieren.

Kreml behauptet: Nato bereits in Ukraine-Krieg involviert

Ähnlich wie Shapps äußert sich auch Kreml-Sprecher Dimitri Peskow. Die Beziehungen zwischen Russland und der Nato sind nach seinen Worten auf ein Niveau gesunken, das einer direkten Konfrontation entspricht. Das Militärbündnis sei bereits in den Ukraine-Konflikt involviert, so Peskow. Die Nato breite sich weiter in die Richtung der russischen Grenze aus.