Treten die USA die Kontrolle über das Ramstein-Format an die Nato ab? Beim Treffen der Nato-Außenminister in dieser Woche fand der Vorschlag von Generalsekretär Jens Stoltenberg breite Zustimmung, auch die deutsche Vertreterin Annalena Baerbock zeigte sich offen. t-online hatte bereits zu Beginn der Woche über die Pläne berichtet.

Auch die USA haben Interesse an der Änderung der Zuständigkeiten des Formats, das die Unterstützung der Ukraine entscheidend mit koordiniert – auch, um es vor einer eventuellen zweiten Amtszeit des unberechenbaren Donald Trumps zu schützen. Eine Zustimmung beim Nato-Treffen im Juni in Washington gilt als wahrscheinlich. Trump hatte immer wieder angedeutet, die Unterstützung der Ukraine stünde unter ihm wieder zur Debatte.

Trump: Putin kann "machen, was er will"

James Joye Townsend Jr. war von 2009 bis 2017 Staatssekretär für Europa- und Nato-Politik im US-Verteidigungsministerium. Heute ist er Vorstandsmitglied beim "Center for a New American Security" (CNAS), einem Thinktank für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten.

Nicht nur die Bedrohung durch Trump, der angekündigt hatte, Putin könne in seiner zweiten Amtszeit mit Nato-Staaten "machen, was er will", wäre durch den Schritt zumindest minimiert, so Townsend: "Auch andere nationale Regierungen könnten so nur noch durch die Redebeiträge ihrer Vertreter bei den Treffen Einfluss nehmen." Die Entscheidungen träfe dann letztendlich die Nato.