Im Interview spricht Sahra Wagenknecht über die Fehler der aktuellen Politik – und was sie konkret anders machen will.

Sahra Wagenknecht kritisiert im "Tagesanbruch"-Podcast von t-online die Ukraine-Politik der Bundesregierung scharf. "Wir hätten längst mit einer eigenständigen Außenpolitik mehr dafür tun können, dieses schreckliche Sterben zu beenden", sagt die Vorsitzende des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) und findet klare Worte in Bezug auf eine Lösung des Konflikts: "Die Ukraine wird die besetzten Gebiete nicht zurückerobern können."

Kritische Worte findet Wagenknecht auch in Bezug auf die Asylpolitik und fordert einen Wandel. Sie äußert sich klar zu Zurückweisungen an der Grenze und den Umgang mit der AfD im Bundestag. Doch wie kann Migration laut der BSW-Chefin besser kontrolliert werden? Würde sie in Zukunft AfD-Anträgen zustimmen? Und wie hoffnungsvoll ist die Ankündigung Donald Trumps, den Ukrainekrieg zu beenden?