Konflikt in Nahost

Die G7-Staaten haben sich am Sonntag in einer Videokonferenz besprochen. Nur ein Staatsoberhaupt fehlte im Video – Olaf Scholz.

Nach dem Angriff des Iran auf Israel in der Nacht zum Sonntag haben die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten am Sonntagnachmittag eine Krisensitzung per Videokonferenz einberufen.