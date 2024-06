Wir haben Zahlen, die das Problem mit der Jagd auf Elefanten belegen: Wenn der Anteil von Kadavern an der Gesamtzahl der Tiersichtungen bei sieben bis acht Prozent liegt, ist die Gruppe bereits im Begriff, sich zu destabilisieren. In Botswana liegt der Anteil von Kadaversichtungen bei Elefanten bei 13 Prozent. Wir sind definitiv in einem Rückgang. Und jeder, der etwas anderes behauptet, wird entweder von der Jagdlobby bezahlt, ist völlig gleichgültig oder schert sich nicht um wilde Tiere.

Es ist ein Stunt, und was für ein kindischer. Es ist nicht nur sehr unreif und verantwortungslos, es ist auch völlig unmöglich, 20.000 Elefanten von Botswana nach Deutschland zu transportieren. Ich meine: Es ist einfach lächerlich. Er versucht den Eindruck zu erwecken, dass Botswana ein Elefantenproblem hat. Er sollte zunächst einmal Pläne für Botswana vorstellen, um die Probleme zwischen Menschen und Elefanten zu lösen. Anderen Ländern in Afrika ist das gelungen. Aber diejenigen in Botswana, die wissen, wie das geht, denen hat seine Regierung ja die Lizenz genommen.

Wir hatten schon immer viele Elefanten in Botswana. Viele stammen aus Nachbarländern, wo die Wilderei bereits außer Kontrolle geraten ist. Viele unserer Elefanten sind also Flüchtlinge. Einige dieser Länder wie Kenia haben in den letzten Jahren gute Managementpraktiken eingeführt, wodurch sich ihre Populationen an Elefanten und auch Nashörnern stabilisiert haben. Das ist genau das, was in Botswana benötigt wird. Denn selbst wenn Sie behaupten, sie hätten 20.000 Elefanten zu viel, was ist die Antwort? Will er etwa 20.000 Elefanten erschießen?