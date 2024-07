Die Türkei verurteilte den tödlichen Anschlag ebenfalls scharf und warf Israel vor, damit einen regionalen Krieg anzetteln zu wollen. Hanija sei durch einen "niederträchtigen Anschlag" in Teheran getötet worden, hieß es in einer Mitteilung des türkischen Außenministeriums. Damit verfolge Israel das Ziel, den Gaza-Krieg auf die Region auszuweiten. Es habe sich erneut gezeigt, dass die Regierung von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu keine Absicht habe, den Frieden zu erreichen, teilte das türkische Außenministerium mit.

Die Türkei unterhält gute Beziehungen zur islamistischen Hamas. Erst im April hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan Hanija in Istanbul getroffen. Erdoğan hatte das Massaker der Islamisten in Israel am 7. Oktober zwar verurteilt, die dafür verantwortliche Hamas hatte der türkische Präsident aber später wiederholt als Befreiungsorganisation bezeichnet. Die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei haben sich seitdem massiv verschlechtert.