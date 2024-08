Kontra

Nein, das macht Putin nur stärker

Keine Frage: Dass sie nun frei sind, ist eine sehr gute Nachricht für den US-Reporter Evan Gershkovich, für den russischen Oppositionellen Wladimir Kara-Mursa und all die anderen, die zu Unrecht von Putins Unrechtsregime eingekerkert worden waren. Sie sind nun frei, können ihre Familien in die Arme schließen und die psychischen und gesundheitlichen Strapazen der Haft in Russlands berüchtigten Lagern mit der Zeit hoffentlich auch überwinden. Sie haben es verdient, in Freiheit zu sein. Punkt.

Das festzuhalten ist wichtig, denn es gibt in dieser Frage kein "Richtig" und kein "Falsch". Es gibt nur den kleineren Horror. Und an dieser Stelle haben sich die Regierungen Deutschlands, der USA und der restlichen Staaten für den größeren entschieden. Denn der Gefangenenaustausch macht uns erpressbar.

Welcher Journalist, welche Journalistin ist jetzt noch in Russland und in verbündeten Staaten sicher? Welcher Tourist? Jeder kann festgehalten und als Faustpfand für russische Kriminelle, Auftragsmörder oder Spione benutzt werden. Die Festnahme des Reporters Gershkovich und des deutschen Touristen Patrick Schöbel waren dafür Testballons. Und Russland kann einen Erfolg auf ganzer Linie verzeichnen.

Die Gefahr für westliche Staatsangehörige in Staaten wie Russland, Belarus, aber auch Iran oder Kuba, ist das eine Problem. Das andere: Die Risikobereitschaft auf russischer Seite dürfte steigen. Sie haben es geschafft, den Mann freizupressen, der am helllichten Tag mitten in Berlin einen Regimegegner ermordet hat. Kaltblütig, aus Rache. Nun steigt er als freier Mann in Moskau aus dem Flugzeug. Das Bild, wie er Putin in die Arme fällt, geht um die Welt. Warum also jetzt nicht den nächsten unliebsamen Oppositionellen aus dem Weg räumen?

Natürlich haben es Gershkovich, Kara-Mursa und alle anderen nicht verdient, in russischen Haftlagern zu verrotten und zu sterben. Das war ihr Schicksal, vor dem sie nun bewahrt wurden. Doch das, was Russland macht, ist Terror. Und unsere Regierungen haben dem nachgegeben – und den Kreml dadurch nur stärker gemacht.