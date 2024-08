Deutsche in Not: Rettung vor Grönland

"Lassen unsere Leute nicht im Stich" Darum holt Putin den "Tiergartenmörder" heim Von dpa Aktualisiert am 01.08.2024 - 18:45 Uhr

Ein Austausch von Inhaftierten kann nur gelingen, wenn jede Seite profitiert. In dem aktuellen Fall geht es um eine Vielzahl von Staaten.

Ein Austausch von Inhaftierten kann nur gelingen, wenn jede Seite profitiert. In dem aktuellen Fall geht es um eine Vielzahl von Staaten.

In einer Zeit großer Spannungen tauschen Russland und der Westen Gefangene aus, darunter auch mehrere deutsche Staatsbürger. Dass die Operation, die über die türkische Hauptstadt Ankara abgewickelt wurde, bevorstand, hatte sich seit einigen Tagen angedeutet – spätestens nachdem Machthaber Alexander Lukaschenko in Belarus am Dienstag die Todesstrafe gegen den Deutschen Rico Krieger aufhob.

Wichtige Fragen und Antworten rund um den Deal:

Was hat Kremlchef Putin von dem Austausch?

Als ehemaliger Geheimdienstchef will Putin vor allem zeigen, dass Russen, die im Ausland im Interesse Moskaus arbeiten, mit dem Gesetz in Konflikt kommen und in Haft landen, nicht vergessen werden. "Wir lassen unsere Leute nicht im Stich", lautet ein russischer Spruch.

Der Kremlchef nahm den "Tiergartenmörder" wiederholt in Schutz. In Russland gilt Wadim Krasikow vielen als Held, weil er aus Sicht des Machtapparats den Tod Dutzender russischer Sicherheitskräfte gerächt hat. Schon einige Russen, denen Mord und andere schwere Taten im Ausland zur Last gelegt werden, haben nach Rückkehr in ihre Heimat Ehrungen und lukrative Posten erhalten.

Austausch mit Russland: "Tiergartenmörder" kommt frei

Zwar hat Russland nie zugegeben, einen Killer auf den Georgier angesetzt zu haben. Allerdings nannte Putin den Getöteten öffentlich einen "Banditen" und "Mörder". Das Außenministerium in Moskau kritisierte das Berliner Urteil als "absolut ungerecht, nicht objektiv". Der getötete Georgier wurde als einer "der früheren Anführer terroristischer Gruppierungen im Nordkaukasus" bezeichnet.

Hat der Zeitpunkt etwas mit dem US-Wahlkampf zu tun?

Dass in den USA in drei Monaten die Präsidentschaftswahl ansteht, ist ein wichtiger Faktor für das Timing. Die Vorbereitungen für einen Gefangenenaustausch, vor allem in dieser Größenordnung, sind aufwendig und langwierig. Monatelange Geheimgespräche gingen voraus. Putin dürfte kein Interesse daran gehabt haben, die dabei erzielten Fortschritte aufs Spiel zu setzen für den Fall, dass der Republikaner Donald Trump zurück an die Macht kommen könnte.

Trump wird zwar einige Nähe zu Putin nachgesagt, der 78-Jährige ist aber extrem unberechenbar und sprunghaft. Und er hat bislang getönt, er würde rein gar nichts anbieten im Gegenzug für eine Freilassung inhaftierter Amerikaner.

Die US-Regierung hat seit dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden Anfang 2021 bereits die Freilassung mehrerer Amerikaner aus Russland ausgehandelt, trotz der extremen Spannungen wegen des Ukraine-Krieges. Dass nun kurz vor Bidens Abschied aus dem Amt zwei so prominente gefangene Amerikaner freikommen, ist für ihn ein großer Erfolg – und wird Teil seines politischen Vermächtnisses. Bidens Stellvertreterin Kamala Harris, die bei der Wahl im November gegen Trump antreten will, helfen die positiven Nachrichten wiederum in ihrem Wahlkampf.

Welche Interessen verfolgt Deutschland dabei?

Einerseits humanitäre Interessen, was die Gefangenen angeht, die in Russland und Belarus teils unter menschenunwürdigen Zuständen festgehalten wurden. Aber da sind auch außen- und sicherheitspolitische Interessen zu berücksichtigen. Denn klar ist, dass die USA, ein wichtiger Partner Deutschlands, hier vorankommen wollten.

Wer ist der sogenannte Tiergartenmörder?

Ein Russe, der laut Urteil in der Parkanlage Kleiner Tiergarten in Berlin am 23. August 2019 im Auftrag staatlicher russischer Stellen einen Georgier tschetschenischer Abstammung heimtückisch erschossen hatte. Er ließ im Prozess vor dem Berliner Kammergericht über seine Anwälte erklären, er heiße Wadim S., sei 50 Jahre alt und Bauingenieur. Verbindungen zum Geheimdienst bestritt er.