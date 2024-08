Israel macht sich auf alles gefasst

Paradoxerweise hatte Hanija die Verhandlungen in Katar unterstützt und sich damit in Gegensatz zu den militärischen Führern im Gaza gesetzt. In Katar hatte er an Einfluss auf Deif und Jihia al-Sinwar verloren. Unter den ganz Bösen war er kein ganz Böser. Wahrscheinlich ergab sich die Möglichkeit, ihn in Teheran zu töten, und dann wurde er eben getötet.