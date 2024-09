Beim Duell Trump-Biden sahen 51,3 Millionen Menschen zu, am Dienstag dürfte diese Zahl noch übertroffen werden. Bei der Präsidentschaftswahl am 5. November wird ein äußerst knapper Ausgang erwartet. Trump und Harris liefern sich in den Umfragen vor allem auch in den besonders umkämpften US-Bundesstaaten, den sogenannten Swing States, ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie 2016 und 2020 könnten ein paar tausend Stimmen in diesen Staaten am Ende entscheidend sein.