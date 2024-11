USA warnt Iran: Können Israel nicht zurückhalten

Samstag, 2. November

Libanon: Fast 3.000 Tote durch israelische Angriffe

21.19 Uhr: Bei israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben am Freitag insgesamt mindestens 71 Menschen getötet worden. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden zudem 169 Menschen in verschiedenen Gebieten des Landes verletzt.

Israel verschleppt Person aus Nordlibanon

Der geschäftsführende libanesische Verkehrsminister Ali Hamia hatte zuvor gesagt, dass es sich bei dem Entführten um Imad Amhaz handele, wie der libanesische TV-Sender Al-Dschadid berichtete. Amhaz sei ein ziviler Kapitän, der an einem Institut für Meereswissenschaften in Batrun studiere. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, die betroffene Person sei in Waffenschmuggel der Hisbollah zwischen dem Libanon und Syrien involviert gewesen. Die Hisbollah äußerte sich zunächst nicht.

Laut staatlicher Nachrichtenagentur NNA untersuchen die Behörden den Fall. Dem Bericht zufolge hätten Anwohner gemeldet, dass unbekannte Militäreinheiten im Morgengrauen eine Person in Batrun entführt hätten. Eine "nicht identifizierte Militäreinheit" hätte eine "Seelandung" in Batrun durchgeführt. Sie hätten den Entführten zum Strand gebracht und seien von dort mit einem Schnellboot aufs offene Meer gefahren. Aus Kreisen der Schiitenmiliz hieß es, der Vorfall stelle eine "eklatante Verletzung der libanesischen Souveränität" dar.

Bericht: US-Regierung warnt Iran vor Angriffen auf Israel

21.00 Uhr: Die USA haben einem Medienbericht zufolge den Iran in den vergangenen Tagen vor einem weiteren Angriff auf Israel gewarnt. Bei einer Attacke des Irans werde Washington nicht in der Lage sein, Israel zurückzuhalten, berichtet das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf einen US-Vertreter. Der Iran bereitet dem Portal zufolge einen Angriff auf Israel vom irakischen Territorium aus in den kommenden Tagen vor. Der Angriff könne möglicherweise noch vor den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November gestartet werden. Israel hatte am vergangenen Wochenende seinen lang erwarteten Angriff auf den Iran ausgeführt, die Öl- und Atomanlagen des Erzfeindes jedoch offenbar ausgespart.