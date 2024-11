Die USA verlegen Ausrüstung in den Nahen Osten. Ein wichtiger Hamas-Führer soll getötet worden sein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Verletzte nach Raketenangriff auf Israel

2.55 Uhr: Aus dem Libanon sind nach israelischen Militärangaben drei Raketen auf das Zentrum von Israel abgefeuert worden. Einige wurden abgefangen, ein abgestürztes Geschoss wurde in dem betroffenen Gebiet ersten Erkenntnissen zufolge identifiziert, wie die Streitkräfte mitteilten. Zuvor war in der Region Luftalarm ausgelöst worden. In den sozialen Medien wurden Videos geteilt, die den Einschlag einer Rakete in der Ortschaft Tira nordöstlich von Tel Aviv zeigen sollten. Bei dem Angriff seien sieben Menschen verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.

Sirenenalarm in Teilen Israels

2.30 Uhr: Das israelische Militär meldet in den frühen Morgenstunden des Samstags Sirenenalarm in einer Reihe von Gebieten in Zentralisrael. Dem Militär zufolge sind drei Geschosse aus dem Libanon ins Land eingedrungen, von denen einige abgefangen wurden. "Ein heruntergefallenes Projektil wurde höchstwahrscheinlich in dem Gebiet identifiziert", fügte die Armee hinzu und wies darauf hin, dass die Einzelheiten noch geprüft würden.

USA verlegen weitere Kampfjets und Schiffe in den Nahen Osten

1 Uhr: Die USA wollen weitere B-52-Bomber, Kampfjets, Tankflugzeuge und Kriegsschiffe in den Nahen Osten entsenden. Dagegen wird die sogenannte Abraham Lincoln Carrier Strike Group mit dem Flagschiff "USS Abraham Lincoln" darauf vorbereitet, die Region zu verlassen. Das Pentagon teilte in einer Erklärung mit, dass die Verlegungen in den kommenden Monaten stattfinden würden. "Sollten der Iran, seine Partner oder seine Stellvertreter diesen Moment nutzen, um amerikanisches Personal oder Interessen in der Region anzugreifen, werden die USA alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unser Volk zu verteidigen", sagte Pentagon-Sprecher Major General Patrick Ryder in einer Erklärung. Die USA haben im vergangenen Jahr gleich zwei Flugzeugträger im Nahen Osten eingesetzt. Der Abzug der "Abraham Lincoln" wird eine Lücke schaffen, bis ein anderer Flugzeugträger in den Nahen Osten verlegt wird.

Freitag, 1. November

Israel: Einer der letzten Hamas-Anführer in Gaza getötet

22 Uhr: Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen der letzten hochrangigen Hamas-Vertreter im Gazastreifen getötet. Das Mitglied des Politbüros der islamistischen Terrororganisation, Is al-Din Kassab, sei für die Beziehungen zu anderen extremistischen Gruppen in dem Küstenstreifen zuständig gewesen.

Die Armee veröffentlicht ein aus der Luft aufgenommenes Video, das den Raketenangriff auf das Fahrzeug des Hamas-Funktionärs zeigen soll. Auch ein Mitarbeiter Kassabs sei getötet worden. Die Hamas bestätigt den Tod der beiden.

Militäretat: Israel will umgerechnet fünf Milliarden Euro mehr ausgeben

18.14 Uhr: Die israelische Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat den Haushaltsentwurf für 2025 mit höheren Ausgaben für das Militär sowie Kürzungen in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales verabschiedet. Der Entwurf, der noch vom Parlament gebilligt werden muss, sieht Ausgaben in Höhe von insgesamt 744 Milliarden Schekel (182 Milliarden Euro) vor, wie die israelische Wirtschaftszeitung "Calcalist" berichtet. Darin enthalten seien 161 Milliarden für den Schuldendienst.

Das Militär soll für seinen Mehrfrontenkrieg 117 Milliarden Schekel und damit etwa 20 Milliarden Schekel (etwa 5 Milliarden Euro) mehr als im laufenden Jahr erhalten. Neben den Einsparungen gibt es für alle Bürger gleichermaßen eine bittere Pille in Form einer Erhöhung der Mehrwertsteuer von 17 auf 18 Prozent. So solle eine Haushaltslücke von etwa 40 Milliarden Schekel geschlossen werden, berichtet "Calcalist".