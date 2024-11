Zwei Quellen zufolge wurde Stabschefin Susie Wiles am Mittwochabend über den Vorwurf unterrichtet, Hegseth habe sich einer Frau gegenüber unangemessen verhalten. Eine der Quellen sagte, der angebliche Vorfall habe 2017 in Monterey, Kalifornien , stattgefunden. Hegseth soll laut Bericht gesagt haben, es sei ein Fall von "Er sagt, sie sagt".

Bericht: Musk trifft sich heimlich mit Iran-Botschafter

2.10 Uhr: Der mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump politisch verbündete Hightech-Milliardär Elon Musk hat einem Zeitungsbericht zufolge den UN-Botschafter des Iran zu Gesprächen über eine mögliche Entspannung des Verhältnisses zu den USA getroffen. Wie die "New York Times" am Donnerstag berichtete, kamen Musk und der Botschafter Amir Saeid Iravani am Montag an einem geheimen Ort zusammen.