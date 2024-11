Überall in der Hauptstadt waren schwere Explosionen zu hören, wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht schilderte. Um 4 Uhr seien die Explosionen und das Donnern der Kampfflugzeuge dann verstummt. Auch die Hisbollah hatte zuvor weiter Raketen auf den Norden Israels abgefeuert, wo erneut die Sirenen heulten.

Israels Armee bleibt im Süden des Libanon stationiert

Bewohner von Gegenden, für die es zuvor Aufforderungen zur Evakuierung gegeben habe, dürften nicht in ihre Dörfer zurückzukehren, erklärte der Sprecher. "Bewegen Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Angehörigen nicht in dieser Gegend. Wir werden Sie informieren, wenn es sicher ist, wieder in Ihre Häuser zurückzukehren."

Hält die Waffenruhe?

Auch nach Inkrafttreten des Waffenstillstands waren in Beirut Schüsse zu hören. Es blieb zunächst unklar, ob es sich um Freuden- oder Warnschüsse handelte. Zuvor hatten Bewohner mit Schüssen auf Evakuierungswarnungen des israelischen Militärs aufmerksam gemacht. Reuters-Augenzeugen berichten von Autokolonnen, die sich am frühen Mittwoch in Richtung Südlibanon an der Grenze zu Israel in Bewegung setzten.