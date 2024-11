Mehr als 1.300 Kilometer Grenze mit Russland

Die USA besitzen 76 B-52H-Flugzeuge, 46 davon können auch Atomwaffen abwerfen. Die strategischen Bomber haben eine Reichweite von 8.000 Kilometern und sind in der Lage, bis zu 20 Raketen mit einer Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern abzufeuern. Im Juli hatte es bereits eine erste Übung mit B-52 in Finnland gegeben.

Warnung vor russischer Sabotage

"Wir erleben unter anderem Störungen, Sabotageakte, verschiedene Arten von Schäden und instrumentalisierte Migration. Dies schafft ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit und Unklarheit darüber, was wahr ist und was nicht", sagte die finnische Politikerin Ranne gegenüber Reportern.

Lange Grenze zu Russland

Während die Nato in anderen Ländern an seiner Ostflanke vorgeschobene Landstreitkräfte stationiert hat, sind diese in Finnland noch in der Planung, berichtet die "Moscow Times". Der finnische General Pekka Tovere glaubt dennoch nicht, dass Russland vor 2030 über die Mittel verfügen werde, um eine Infrastruktur aufzubauen und neue schwere Waffen zu produzieren. Dann aber könnte Russland eine bedeutende Anzahl von Truppen entlang der finnisch-russischen Grenze stationieren, so seine Befürchtung.